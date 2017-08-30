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30 августа 2017, 16:36



Возвращение на родину. Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова.

Название выставки «Возвращение» говорит само за себя. Дело в том, что на сегодняшний день наш музей обладает одной из самых обширных и ценных коллекций этого мастера - в его собрании 41 произведение художника, в том числе 19 – на ровдуге. Семь новых работ в этом году вернулись на родину мастера, на Таймыр, из частных коллекций бывших норильчан, живущих сейчас в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У некоторых из картин еще даже нет названий. «Приобретение сделано на бюджетные средства. Невероятной силы и ценности картины возвращены в этом году благодаря поддержке властей Норильска, чью поддержку и внимание к музейной работе, к развитию культуры и искусства в регионе мы очень чувствуем. Такой выставки у нас в музее не было, мы считаем, что это одно из самых важных и самых ожидаемых событий этого года», - сказала на открытии выставки директор музея Наталья Федянина. Экспозиция из семи выставленных в галерее работ поражает формой и содержанием. Молчанов - первый профессиональный долганский художник Таймыра. Его философские картины обращают нас к макро- и микромиру и с особой тонкостью выполнены из ровдуги – оленьей кожи, которой покрывают чумы; замшевые покрытия для чумов местные жители еще называют «нюки». Кожа прокоптилась дымом очага, пропиталась запахами тундры, прокалилась солнцем и морозами, она считается традиционным северным материалом, несущим сакральную информацию о жителях Крайнего Севера. Помимо ровдуги в работах использованы элементы оленьей кости и даже части черепа парнокопытного животного, - по версии Владимира Ларина, черепа овцебыка. Известно, что Бориса Николаевича Молчанова вдохновляли такие признанные во всем мире мастера, как Шемякин и Малевич, так что работы долганского художника – невероятный микс древнего с авангардным.

Просмотров:113 Творческая «космическая» поэтика и технические особенности Бориса Молчанова не имеют аналогов в мире. Именно ровдужные работы, выполненные из кожи оленя, считаются вершиной творчества мастера.Название выставки «Возвращение» говорит само за себя. Дело в том, что на сегодняшний день наш музей обладает одной из самых обширных и ценных коллекций этого мастера - в его собрании 41 произведение художника, в том числе 19 – на ровдуге. Семь новых работ в этом году вернулись на родину мастера, на Таймыр, из частных коллекций бывших норильчан, живущих сейчас в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У некоторых из картин еще даже нет названий.«Приобретение сделано на бюджетные средства. Невероятной силы и ценности картины возвращены в этом году благодаря поддержке властей Норильска, чью поддержку и внимание к музейной работе, к развитию культуры и искусства в регионе мы очень чувствуем. Такой выставки у нас в музее не было, мы считаем, что это одно из самых важных и самых ожидаемых событий этого года», - сказала на открытии выставки директор музея Наталья Федянина.Экспозиция из семи выставленных в галерее работ поражает формой и содержанием. Молчанов - первый профессиональный долганский художник Таймыра. Его философские картины обращают нас к макро- и микромиру и с особой тонкостью выполнены из ровдуги – оленьей кожи, которой покрывают чумы; замшевые покрытия для чумов местные жители еще называют «нюки». Кожа прокоптилась дымом очага, пропиталась запахами тундры, прокалилась солнцем и морозами, она считается традиционным северным материалом, несущим сакральную информацию о жителях Крайнего Севера. Помимо ровдуги в работах использованы элементы оленьей кости и даже части черепа парнокопытного животного, - по версии Владимира Ларина, черепа овцебыка.Известно, что Бориса Николаевича Молчанова вдохновляли такие признанные во всем мире мастера, как Шемякин и Малевич, так что работы долганского художника – невероятный микс древнего с авангардным.