|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:20 Норильские начальники споют на «Планерке»
17:57 Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».
17:48 117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику.
17:13 Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.
16:50 В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве.
16:36 Возвращение на родину. Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова.
16:04 Норильчанка Валерия Болгова вернулась с XIV конгресса финно-угорских писателей, где представляла культуру нганасан.
15:26 На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.
15:21 Место под будущий храм освятили во вторник в Снежногорске – самом отдаленном районе Норильска.
15:07 Руководство города и Заполярного филиала "Норникеля" заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх