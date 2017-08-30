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30 августа 2017, 16:50



В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс разыскных мероприятий, направленный на установление личности злоумышленника и его задержание. В работе над раскрытием преступления задействованы опытные оперативники и эксперты-криминалисты. В результате полицейские задержали 47-летнюю подозреваемую. По предварительным данным, во время застолья между ней и потерпевшими произошел конфликт. В настоящее время она задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства происшествия.

Просмотров:127 Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщении о том, что в одной из квартир Центрального района города обнаружены два тела. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, а также представители следственного комитета. Личность убитых установлена. Ими оказались: 45-летний владелец квартиры и его 31-летняя сожительница.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс разыскных мероприятий, направленный на установление личности злоумышленника и его задержание. В работе над раскрытием преступления задействованы опытные оперативники и эксперты-криминалисты.В результате полицейские задержали 47-летнюю подозреваемую. По предварительным данным, во время застолья между ней и потерпевшими произошел конфликт. В настоящее время она задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства происшествия.