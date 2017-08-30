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30 августа 2017, 17:13



Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.

Автор пьесы изучал духовные практики и работал военным картографом, он трепетно относится к понятию «гений места». Данилов бывал в Норильске и считает, что его пьеса про человека из Подольска, современного «маленького человека», «идеально подходит нашему городу». Режиссер постановки Анна Бабанова говорит, что посвящает свою новую работу Кириллу Серебренникову – «в ней есть гимн свободе и дух справедливости, она учит ничего не бояться и оставаться самим собой». Новый спектакль, который по версии самих устроителей учит «разуть глаза и посмотреть на реальность без осуждения», пройдет на малой сцене театра. В спектакле заняты: Александр Носырев, Николай Каверин, Денис Ганин, Маргарита Ильичева, Роман Лесик и Евгений Нестеров. После премьеры состоится обсуждение премьеры в рамках проекта «15 вольных критиков».

Просмотров:122 Герой произведения Дмитрия Данилова – ничем не примечательный парень лет тридцати, внезапно, без видимых причин, оказавшийся в московском отделении полиции. Он все время пытается понять, за что его задержали, в ответ полицейские с особой циничностью устраивают над ним некое подобие Страшного суда в стиле театра абсурда, при этом довольно безжалостно. По сюжету постановки идет ход процедуры выяснения личности: сначала он кажется нелогичным и невнятным, после обретает черты маниакальной игры. Парня в итоге отпускают, но понятно, что, претерпев унижения, из полиции уходит уже совсем другой человек… Или тот же?Автор пьесы изучал духовные практики и работал военным картографом, он трепетно относится к понятию «гений места». Данилов бывал в Норильске и считает, что его пьеса про человека из Подольска, современного «маленького человека», «идеально подходит нашему городу».Режиссер постановки Анна Бабанова говорит, что посвящает свою новую работу Кириллу Серебренникову – «в ней есть гимн свободе и дух справедливости, она учит ничего не бояться и оставаться самим собой».Новый спектакль, который по версии самих устроителей учит «разуть глаза и посмотреть на реальность без осуждения», пройдет на малой сцене театра. В спектакле заняты: Александр Носырев, Николай Каверин, Денис Ганин, Маргарита Ильичева, Роман Лесик и Евгений Нестеров. После премьеры состоится обсуждение премьеры в рамках проекта «15 вольных критиков».