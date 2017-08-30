Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 августа 2017, 17:48



117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику.

Газовиков поздравили руководители газодобывающих компаний, Заполярного филиала «Норникеля» и города Норильска. Они подчеркнули важность труда коллективов предприятий газового комплекса, поблагодарили их за добросовестную работу и пожелали новых трудовых успехов. Министерские, краевые, муниципальные и корпоративные награды и звания получили 117 газовиков. Из них: министерских – 3, краевых - 22, муниципальных - 32, корпоративных – 60.

Просмотров:92 Сегодня в публичной библиотеке Норильска состоялась торжественная церемония награждения работников АО «Норильскгазпром», АО «Таймыргаз», АО «Норильсктрансгаз» и АО «Таймыртрансгаз», посвященная Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.Газовиков поздравили руководители газодобывающих компаний, Заполярного филиала «Норникеля» и города Норильска. Они подчеркнули важность труда коллективов предприятий газового комплекса, поблагодарили их за добросовестную работу и пожелали новых трудовых успехов.Министерские, краевые, муниципальные и корпоративные награды и звания получили 117 газовиков. Из них: министерских – 3, краевых - 22, муниципальных - 32, корпоративных – 60.