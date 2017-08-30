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30 августа 2017, 17:57



Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».

Профессиональная карьера Данила Кутузова началась в 2004 году в глазовском «Прогрессе», который на тот момент выступал в Высшей лиге. В Суперлиге Данил дебютировал в 2006 году за МФК «Липецк». Став одним из лидеров команды, Данил в декабре 2008 года из-за финансовых проблем липецкого клуба сменил команду. Следующим клубом Кутузова на четыре года стал МФК «Мытищи». В 2012 году Данил Кутузов усилил ИСК «Дина», в составе которого стал чемпионом России.

Просмотров:96 Универсал ИСК «Дина» Данил Кутузов официально перешел в стан «Норильского никеля». Новобранец заполярной команды будет выступать под привычным для себя 16-м номером. Кстати, Кутузов является воспитанником нынешнего главного тренера МФК «Норильский никель» - Александра Соколова, сообщил пресс-атташе МФК Андрей Деганов.Профессиональная карьера Данила Кутузова началась в 2004 году в глазовском «Прогрессе», который на тот момент выступал в Высшей лиге. В Суперлиге Данил дебютировал в 2006 году за МФК «Липецк». Став одним из лидеров команды, Данил в декабре 2008 года из-за финансовых проблем липецкого клуба сменил команду. Следующим клубом Кутузова на четыре года стал МФК «Мытищи». В 2012 году Данил Кутузов усилил ИСК «Дина», в составе которого стал чемпионом России.