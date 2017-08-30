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30 августа 2017, 18:20



Норильские начальники споют на «Планерке»

2 сентября в ГЦК в 16 часов состоится уже 52-й концерт, который назвали «Ах, лето, было ли оно?». Организатор и неизменный ведущий этого необычного песенного проекта депутат горсовета Леонид Соломаха рассказал «Норильским новостям», что в программе прозвучат песни и стихи о лете, готовится немало дебютов и сюрпризов. Так участники «Планерки», среди которых немало директоров школ и известных педагогов, простят с любимым временем года и поприветствуют новый учебный год.

Просмотров:76 Творческое объединение «Планерка» 12 лет назад объединило поющих руководителей производства, бюджетных учреждений, частного бизнеса.2 сентября в ГЦК в 16 часов состоится уже 52-й концерт, который назвали «Ах, лето, было ли оно?». Организатор и неизменный ведущий этого необычного песенного проекта депутат горсовета Леонид Соломаха рассказал «Норильским новостям», что в программе прозвучат песни и стихи о лете, готовится немало дебютов и сюрпризов. Так участники «Планерки», среди которых немало директоров школ и известных педагогов, простят с любимым временем года и поприветствуют новый учебный год.