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31 августа 2017, 14:21



Безопасность в городе во время празднования Дня знаний обеспечат сотрудники полиции и частных охранных предприятий.

1 сентября личный состав Госавтоинспекции перейдет на усиленный вариант несения службы. Наряды ДПС будут максимально приближены к учебным заведениям, маршрутам следования учащихся. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий 1 сентября будет задействовано 42 сотрудника полиции и 38 работников частных охранных предприятий.

Просмотров:155 Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами, власти и местного самоуправления провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в период предстоящего учебного процесса, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.1 сентября личный состав Госавтоинспекции перейдет на усиленный вариант несения службы. Наряды ДПС будут максимально приближены к учебным заведениям, маршрутам следования учащихся.Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий 1 сентября будет задействовано 42 сотрудника полиции и 38 работников частных охранных предприятий.