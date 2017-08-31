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31 августа 2017, 14:32



«Норникель» потратит около 4 млрд рублей на оснащение Быстринского ГОКа. До конца года комбинат получит 30 единиц современной горной и вспомогательной техники.

Сейчас на вскрышных работах в карьере задействовано восемь горных самосвалов, два карьерных экскаватора и два бульдозера. За семь месяцев этого года объем добытой руды составил 3 млн т. Введение в эксплуатацию новых машин позволит предприятию выйти на плановые показатели по добыче руды. Техника полностью адаптирована для работы в сложных климатических условиях Забайкалья и оснащена современными бортовыми компьютерами, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы перевезенной горной массы, а также получать сведения о состоянии систем и агрегатов. За время эксплуатации вся иностранная техника получила высокие оценки специалистов компании. По словам заместителя генерального директора по управлению промышленными активами ООО «ГРК Быстринское» Дмитрия Четверикова, удобство технического обслуживания и увеличенные межсервисные интервалы обеспечивают снижение простоев машин и повышают их производительность. Он также отметил, что вся техника находится на гарантийном обслуживании у сервисных компаний производителей, чьи представительства располагаются на производственной площадке ГОКа.

Просмотров:174 В августе парк техники пополнили четыре карьерных самосвала БелАЗ, к концу III квартала прибудут еще два БелАЗа. Кроме того, в IV квартале поступят восемь карьерных самосвалов Caterpillar, три карьерных экскаватора Liebherr, два бульдозера Liebherr и другая вспомогательная техника. Грузоподъемность самосвалов составляет 90 и 180 тонн соответственно, объем ковша экскаваторов – 22 куб. м. Использование техники с повышенными техническими параметрами обеспечивает наибольшую производительность при погрузке и перевозке максимального объема горнорудной массы за короткий промежуток времени, сообщается в пресс-релизе «Норникеля».Сейчас на вскрышных работах в карьере задействовано восемь горных самосвалов, два карьерных экскаватора и два бульдозера. За семь месяцев этого года объем добытой руды составил 3 млн т. Введение в эксплуатацию новых машин позволит предприятию выйти на плановые показатели по добыче руды.Техника полностью адаптирована для работы в сложных климатических условиях Забайкалья и оснащена современными бортовыми компьютерами, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы перевезенной горной массы, а также получать сведения о состоянии систем и агрегатов.За время эксплуатации вся иностранная техника получила высокие оценки специалистов компании. По словам заместителя генерального директора по управлению промышленными активами ООО «ГРК Быстринское» Дмитрия Четверикова, удобство технического обслуживания и увеличенные межсервисные интервалы обеспечивают снижение простоев машин и повышают их производительность. Он также отметил, что вся техника находится на гарантийном обслуживании у сервисных компаний производителей, чьи представительства располагаются на производственной площадке ГОКа.