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31 августа 2017, 14:56



Транспортная полиция задержала на Енисее браконьеров, выловивших более 1,5 тонны рыбы осетровых пород.

При осмотре судна транспортные полицейские обнаружили более полутора тонн рыбы ценных пород. Выловленная рыба относится к видам «Осетр сибирский» - 173 экземпляра и стерлядь – 658 экземпляров. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам оценивается на сумму более 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО. Санкции статей предусматривают широкий спектр наказаний от штрафа до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Просмотров:196 В текущем месяце сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России в ходе рейда на реке Енисей задержали браконьеров.При осмотре судна транспортные полицейские обнаружили более полутора тонн рыбы ценных пород. Выловленная рыба относится к видам «Осетр сибирский» - 173 экземпляра и стерлядь – 658 экземпляров. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам оценивается на сумму более 1,5 миллиона рублей.По данному факту возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.Санкции статей предусматривают широкий спектр наказаний от штрафа до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.