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31 августа 2017, 15:13



Концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймыра оценили на международном уровне.

Делегат от Таймыра поделился на конгрессе своим опытом ведения домашнего оленеводства, рассказал о выработанных подходах в решении ряда задач, стоящих перед отраслью, а также представил концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. В частности, он рассказал участникам международной встречи о том, что в настоящее время на Таймыре разрабатываются новые подходы для развития оленеводства. Рассматривается вопрос наделения органов местного самоуправления муниципального района частью государственных полномочий по предоставлению мер государственной поддержки северного оленеводства, а также создания муниципального бюджетного учреждения. Предполагается, что ему будут переданы полномочия по созданию факторий, на базе которых организуют: сбор продукции оленеводства, оказание социальных услуг, например, профилактические медицинские осмотры, доставку и обеспечение оленеводов продуктами питания и промышленными товарами, зооветеринарные и племенные работы. Кроме того, прорабатывается вопрос повышения компенсационных выплат кочующему населению до величины прожиточного минимума, установленного для муниципального района, а также оформления трудовых отношений с оленеводами. «Доклад по развитию домашнего оленеводства на территории муниципального района, с которым я выступил на конгрессе, отметили все его участники. Члены международного сообщества задавали вопросы, в подробностях интересовались тем, как мы планируем реализовывать те или иные мероприятия в рамках концепции», - рассказал Артем Яр Сергею Ткаченко. Глава Таймыра в свою очередь поблагодарил оленевода за достойное представление территории. В рамках конгресса также прошли встречи, научные и культурные мероприятия. В них приняли участие члены совета ассоциации «Оленеводы мира», представители других государственных и международных организаций по управлению оленеводством, специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Просмотров:148 Глава Таймыра Сергей Ткаченко встретился с потомственным оленеводом носковской тундры Артемом Яром, представившим накануне муниципальный район на VI Всемирном конгрессе оленеводов в Швеции.Делегат от Таймыра поделился на конгрессе своим опытом ведения домашнего оленеводства, рассказал о выработанных подходах в решении ряда задач, стоящих перед отраслью, а также представил концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.В частности, он рассказал участникам международной встречи о том, что в настоящее время на Таймыре разрабатываются новые подходы для развития оленеводства. Рассматривается вопрос наделения органов местного самоуправления муниципального района частью государственных полномочий по предоставлению мер государственной поддержки северного оленеводства, а также создания муниципального бюджетного учреждения. Предполагается, что ему будут переданы полномочия по созданию факторий, на базе которых организуют: сбор продукции оленеводства, оказание социальных услуг, например, профилактические медицинские осмотры, доставку и обеспечение оленеводов продуктами питания и промышленными товарами, зооветеринарные и племенные работы. Кроме того, прорабатывается вопрос повышения компенсационных выплат кочующему населению до величины прожиточного минимума, установленного для муниципального района, а также оформления трудовых отношений с оленеводами.«Доклад по развитию домашнего оленеводства на территории муниципального района, с которым я выступил на конгрессе, отметили все его участники. Члены международного сообщества задавали вопросы, в подробностях интересовались тем, как мы планируем реализовывать те или иные мероприятия в рамках концепции», - рассказал Артем Яр Сергею Ткаченко.Глава Таймыра в свою очередь поблагодарил оленевода за достойное представление территории.В рамках конгресса также прошли встречи, научные и культурные мероприятия. В них приняли участие члены совета ассоциации «Оленеводы мира», представители других государственных и международных организаций по управлению оленеводством, специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений.