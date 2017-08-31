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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:38 «Школьная пора». Выставка, посвященная жизни советских школьников Норильска 50-90-х годов прошлого века, откроется 1 сентября в Талнахском филиале музея Норильска.
15:13 Концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймыра оценили на международном уровне.
14:56 Транспортная полиция задержала на Енисее браконьеров, выловивших более 1,5 тонны рыбы осетровых пород.
14:32 «Норникель» потратит около 4 млрд рублей на оснащение Быстринского ГОКа. До конца года комбинат получит 30 единиц современной горной и вспомогательной техники.
14:21 Безопасность в городе во время празднования Дня знаний обеспечат сотрудники полиции и частных охранных предприятий.
18:20 Норильские начальники споют на «Планерке».
17:57 Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».
17:48 117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику.
17:13 Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.
16:50 В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве.
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