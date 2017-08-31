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31 августа 2017, 15:38



«Школьная пора». Выставка, посвященная жизни советских школьников Норильска 50-90-х годов прошлого века, откроется 1 сентября в Талнахском филиале музея Норильска.

На выставке юные посетители увидят, как учились, росли и мечтали в Норильске их родители, бабушки и дедушки. Советское детство родителей нынешних школьников сегодня уже «хранится» в музеях. В экспозицию вошли десятки экспонатов, рассказывающих о том времени: учебники, школьная и пионерская форма, тетради, табели успеваемости, аттестаты об окончании школы, грамоты, мебель, фотографии, плакаты, документы, октябрятская и пионерская атрибутика и многое другое. Каждый школьный предмет хранит в себе часть истории норильского образования. На музейной интерактивной площадке ребята смогут попробовать разные пишущие принадлежности (от пера до мела), поиграть в "классики" и "резиночку". В экспозиции представлены предметы из фондов музея и личных коллекций норильчан. Открытие выставки «Школьная пора» состоится в 12.00. Специальная программа ко Дню знаний пройдет также в музее (Ленинский пр., 14) и художественной галерее (Талнахская, 78) с 11.00 до 19.00. В музее Норильска посетителям предложат различные головоломки, расскажут об их истории и покажут, как справиться даже с самыми сложными. В регулярный рейс по выставке «Авиамагия в деталях», основанной на настоящих деталях самолета, когда-то летавшего в Норильск, отправятся организованные группы школьников вместе со старшим научным сотрудником Ольгой Шадриной. Также музей приглашает норнильчан успеть посетить выставку «Детская мода. 100 лет назад» из коллекции "Мультимедиа Ар-музея"/Московского дома фотографии. Экспозиция работает последние дни (до 10 сентября). В художественной галерее в День знаний посетители окажутся в Тридевятом царстве выставки «Волшебный мир сказки» из собрания историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». Произведения детской книжной иллюстрации советских художников-графиков напомнят ребятам сюжеты любимых сказок. Выставка открыта для просмотра последний месяц (до 22 сентября). Вход на все площадки свободный для детей до 18 лет и сопровождающих организованных школьных групп.

Просмотров:161 Музей приглашает норильчан начать новый учебный год с «путешествия» в советское прошлое. Мир советского школьника, каким он был 30, 40, 50 лет назад? О чем писали, какую форму носили, в какие игры играли, во что верили и о чем мечтали норильские школьники в советское время, на открытии выставки расскажут сотрудники музея. Старшему поколению будет интересно вспомнить, каким счастливым было их детство в Норильске. Для полного «погружения» всех желающих «примут» в пионеры, соблюдая все правила и традиции. Стать советским школьником для фотографии на память можно в музейном фотоателье.На выставке юные посетители увидят, как учились, росли и мечтали в Норильске их родители, бабушки и дедушки. Советское детство родителей нынешних школьников сегодня уже «хранится» в музеях. В экспозицию вошли десятки экспонатов, рассказывающих о том времени: учебники, школьная и пионерская форма, тетради, табели успеваемости, аттестаты об окончании школы, грамоты, мебель, фотографии, плакаты, документы, октябрятская и пионерская атрибутика и многое другое. Каждый школьный предмет хранит в себе часть истории норильского образования. На музейной интерактивной площадке ребята смогут попробовать разные пишущие принадлежности (от пера до мела), поиграть в "классики" и "резиночку".В экспозиции представлены предметы из фондов музея и личных коллекций норильчан. Открытие выставки «Школьная пора» состоится в 12.00.Специальная программа ко Дню знаний пройдет также в музее (Ленинский пр., 14) и художественной галерее (Талнахская, 78) с 11.00 до 19.00. В музее Норильска посетителям предложат различные головоломки, расскажут об их истории и покажут, как справиться даже с самыми сложными. В регулярный рейс по выставке «Авиамагия в деталях», основанной на настоящих деталях самолета, когда-то летавшего в Норильск, отправятся организованные группы школьников вместе со старшим научным сотрудником Ольгой Шадриной. Также музей приглашает норнильчан успеть посетить выставку «Детская мода. 100 лет назад» из коллекции "Мультимедиа Ар-музея"/Московского дома фотографии. Экспозиция работает последние дни (до 10 сентября).В художественной галерее в День знаний посетители окажутся в Тридевятом царстве выставки «Волшебный мир сказки» из собрания историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». Произведения детской книжной иллюстрации советских художников-графиков напомнят ребятам сюжеты любимых сказок. Выставка открыта для просмотра последний месяц (до 22 сентября).Вход на все площадки свободный для детей до 18 лет и сопровождающих организованных школьных групп.