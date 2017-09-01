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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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07:40 С 1 сентября питание учащихся в школах Норильска переводятт на безналичную систему оплаты
07:30 Сегодня во всех школах Норильска пройдут «уроки Компании». Каждый первоклссник получит от «Норникеля» набор с «Книгой о том, как металлы построили города»
07:18 20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов
07:16 Сегодня во всех школах прозвенит первый звонок. В день знаний в норильские школы отправляется 23 500 детей
07:12 Услышь ближнего своего. Сегодня мусульмане Норильска, как и все их единоверцы по всему миру отмечают праздник священного жертвоприношения Курбан-байрам
15:38 «Школьная пора». Выставка, посвященная жизни советских школьников Норильска 50-90-х годов прошлого века, откроется 1 сентября в Талнахском филиале музея Норильска.
15:13 Концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймыра оценили на международном уровне.
14:56 Транспортная полиция задержала на Енисее браконьеров, выловивших более 1,5 тонны рыбы осетровых пород.
14:32 «Норникель» потратит около 4 млрд рублей на оснащение Быстринского ГОКа. До конца года комбинат получит 30 единиц современной горной и вспомогательной техники.
14:21 Безопасность в городе во время празднования Дня знаний обеспечат сотрудники полиции и частных охранных предприятий.
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