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1 сентября 2017, 07:12



Услышь ближнего своего. Сегодня мусульмане Норильска, как и все их единоверцы по всему миру отмечают праздник священного жертвоприношения Курбан-байрам

В своих проповедях в этот праздничный день Рахматулла Хазрат говорит об уважении к ближнему, о том, что нужно удерживаться от соблазнов и находить в себе силы следовать единым постулатам добра и мира, о чувстве долга, ответственности перед Родиной и перед суровой норильской землей, на которой мы все живем. Слова об особом отношении к Норильску для Рахматуллы Хазрата не пустой звук – больше 20 лет он, Радик Бакиев отработал в одном из транспортных предприятий Норильского комбината. Именно эта работа, по словам сегодняшнего имама, научила его добросовестно относиться к своему делу, общаться с людьми, слышать их, прислушиваться к их мнению. По его собственному признанию, значительная часть нынешних бед, в том числе касающихся религиозных вопросов, связано как раз с плохими знаниями и неумением слышать ближнего. Утренняя молитва в Нурд Камал по традиции закончится праздничным угощением – специально для прихожан на открытом огне по старинному рецепту готовится таджикский плов. И хотя помещение для этого не очень соответствует исключительности момента – пловом угощают во дворе мечети и в подсобном помещении здесь же, Рахматулла Хазрат с уверенностью говорит, что не это главное и что решение этого вопроса в руках общины.

Просмотров:107 Нынешний Курбан-байрам совпал с Днем знаний и пятницей. В Норильске с самого утра мечеть Нурд Камал полона прихожан. Первого сентября в стенах норильской мечети, на первый взгляд, народу не больше и не меньше. Но, по словам имама Рахматуллы Хазрата, все равно места в мечети всем не хватает, особенно в значимые мусульманские праздники.В своих проповедях в этот праздничный день Рахматулла Хазрат говорит об уважении к ближнему, о том, что нужно удерживаться от соблазнов и находить в себе силы следовать единым постулатам добра и мира, о чувстве долга, ответственности перед Родиной и перед суровой норильской землей, на которой мы все живем.Слова об особом отношении к Норильску для Рахматуллы Хазрата не пустой звук – больше 20 лет он, Радик Бакиев отработал в одном из транспортных предприятий Норильского комбината. Именно эта работа, по словам сегодняшнего имама, научила его добросовестно относиться к своему делу, общаться с людьми, слышать их, прислушиваться к их мнению. По его собственному признанию, значительная часть нынешних бед, в том числе касающихся религиозных вопросов, связано как раз с плохими знаниями и неумением слышать ближнего.Утренняя молитва в Нурд Камал по традиции закончится праздничным угощением – специально для прихожан на открытом огне по старинному рецепту готовится таджикский плов. И хотя помещение для этого не очень соответствует исключительности момента – пловом угощают во дворе мечети и в подсобном помещении здесь же, Рахматулла Хазрат с уверенностью говорит, что не это главное и что решение этого вопроса в руках общины.