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1 сентября 2017, 07:16



Сегодня во всех школах прозвенит первый звонок. В день знаний в норильские школы отправляется 23 500 детей

Количество школ, которые в этом году станут работать в две смены, не уменьшится, а, наоборот, увеличится, это связано с увеличением числа детей школьного возраста. По словам специалистов управления образования, семьи с детьми до 17 лет активно прибывают в наш регион на постоянное место жительство из Красноярского края, Хакасии, Ростова-на-Дону, Перми и других городов страны. Этому способствует более благоприятный рынок труда и экономика региона. Напомним, в образовательных учреждениях НПР, включая сады, секции, музыкальные, художественные школы и клубы по интересам, обучается более 35 тысяч детей. Всего в НПР 37 образовательных школ, 43 детских сада и шесть учреждений дополнительного образования. Обеспечивают деятельность учреждений свыше шести тысяч сотрудников. На торжественных линейках в День знаний в Норильске ребят традиционно поздравят представители всех ветвей власти, представители «Норникеля»; первоклассники получают подарки с необходимой канцелярией, во всех школах проходят классные часы, посвященные теме России и мира.

Просмотров:110 Среди норильских школьников 2 800 первоклассников, что на 200 больше, чем в 2016 и 2015 годах, а также полторы тысячи 11-классников (в этом году выпускников было 1289).Количество школ, которые в этом году станут работать в две смены, не уменьшится, а, наоборот, увеличится, это связано с увеличением числа детей школьного возраста. По словам специалистов управления образования, семьи с детьми до 17 лет активно прибывают в наш регион на постоянное место жительство из Красноярского края, Хакасии, Ростова-на-Дону, Перми и других городов страны. Этому способствует более благоприятный рынок труда и экономика региона.Напомним, в образовательных учреждениях НПР, включая сады, секции, музыкальные, художественные школы и клубы по интересам, обучается более 35 тысяч детей. Всего в НПР 37 образовательных школ, 43 детских сада и шесть учреждений дополнительного образования. Обеспечивают деятельность учреждений свыше шести тысяч сотрудников.На торжественных линейках в День знаний в Норильске ребят традиционно поздравят представители всех ветвей власти, представители «Норникеля»; первоклассники получают подарки с необходимой канцелярией, во всех школах проходят классные часы, посвященные теме России и мира.