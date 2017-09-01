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1 сентября 2017, 07:18



20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов

Программа действует на территории с 2013 года, за период ее реализации в НПР был приглашен 401 специалист, пополнив штат работников преимущественно в двух отраслях - здравоохранении и образовании. В 2017 году планируется пригласить 52 специалиста, из них 32 - в медицинские учреждения, 20 - в школы и детские сады. Наиболее востребованными специалистами в сфере образования сегодня считаются учителя физики и английского языка, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя начальных классов. Основные регионы, откуда приезжают специалисты: Красноярский край и республика Хакасия, Алтайский и Ставропольский край, Кемеровская, Свердловская. Воронежская, Белгородская области, Омская, Оренбургская область. Известно, что, несмотря на «подъемные» размеров в 100 тысяч рублей, материальную помощь, оплату дороги и предоставление жилья, 10 процентов прибывших специалистов по статистике покидают регион в течение первого же года работы. «Чтобы этого избежать, с 2015 года договор о сотрудничестве в образовании подписывают не на один год, а сроком на пять лет», - прокомментировала ситуацию Виктория Соколова, заместитель начальника норильского управления образования по кадровым вопросам.

Просмотров:111 В Норильске продолжает работать муниципальная программа по приглашению сотрудников, обладающих дефицитными специальностями, в частности, педагогов и медиков.Программа действует на территории с 2013 года, за период ее реализации в НПР был приглашен 401 специалист, пополнив штат работников преимущественно в двух отраслях - здравоохранении и образовании. В 2017 году планируется пригласить 52 специалиста, из них 32 - в медицинские учреждения, 20 - в школы и детские сады. Наиболее востребованными специалистами в сфере образования сегодня считаются учителя физики и английского языка, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя начальных классов.Основные регионы, откуда приезжают специалисты: Красноярский край и республика Хакасия, Алтайский и Ставропольский край, Кемеровская, Свердловская. Воронежская, Белгородская области, Омская, Оренбургская область.Известно, что, несмотря на «подъемные» размеров в 100 тысяч рублей, материальную помощь, оплату дороги и предоставление жилья, 10 процентов прибывших специалистов по статистике покидают регион в течение первого же года работы. «Чтобы этого избежать, с 2015 года договор о сотрудничестве в образовании подписывают не на один год, а сроком на пять лет», - прокомментировала ситуацию Виктория Соколова, заместитель начальника норильского управления образования по кадровым вопросам.