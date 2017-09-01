Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 сентября 2017, 07:30



Сегодня во всех школах Норильска пройдут «уроки Компании». Каждый первоклссник получит от «Норникеля» набор с «Книгой о том, как металлы построили города»

Чтобы добиваться поставленной цели, нужно обязательно планировать ее достижение, об этом хорошо знают взрослые. Поэтому специалисты компании «Норникель» положили в каждый набор таблицу «Расписание уроков», заполнив которую, новоиспеченные школьники смогут планировать все свои дела и всегда быть готовыми к любым школьным занятиям. Уроки компании проводятся в рамках деятельности корпоративного проекта «Норникеля» «Клуб «Профнавигатор». Важность и необычность «Урока Компании» заключается в том, что рассказывать о «Норникеле» будут не педагоги, а настоящие работники предприятий, которые знают производство изнутри и готовы разъяснять первоклассникам все тонкости горно-металлургической сферы простым языком. В 2017 для первоклассников было закуплено 3600 подарочных наборов на сумму около 3 млн. руб. Подарки будут вручены всем первоклассникам Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, вне зависимости от того являются ли их родители работниками «Норникеля». В Норильских школах наборы и книги сегодня первоклассникам будут вручать молодые специалисты «Норникеля» на уроках компании. В Дудинку и Снежногорск, а также в поселки Таймыра книги и наборы передадут.

Просмотров:97 Из книги ребята узнают много нового о своем городе и профессиях людей, работающих на предприятиях Компании, о металлах и минералах. Также первоклашкам понравятся интересные игры и задания, предложенные в данной книге. А еще в наборе маленьких школьников ждет сюрприз – растущие карандаши. Ребята смогут ими писать и рисовать, а когда карандаш станет слишком коротким, его можно посадить в землю, добавить воды, света и любви, и через две-три недели появятся ростки цветов.Чтобы добиваться поставленной цели, нужно обязательно планировать ее достижение, об этом хорошо знают взрослые. Поэтому специалисты компании «Норникель» положили в каждый набор таблицу «Расписание уроков», заполнив которую, новоиспеченные школьники смогут планировать все свои дела и всегда быть готовыми к любым школьным занятиям.Уроки компании проводятся в рамках деятельности корпоративного проекта «Норникеля» «Клуб «Профнавигатор». Важность и необычность «Урока Компании» заключается в том, что рассказывать о «Норникеле» будут не педагоги, а настоящие работники предприятий, которые знают производство изнутри и готовы разъяснять первоклассникам все тонкости горно-металлургической сферы простым языком.В 2017 для первоклассников было закуплено 3600 подарочных наборов на сумму около 3 млн. руб. Подарки будут вручены всем первоклассникам Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, вне зависимости от того являются ли их родители работниками «Норникеля».В Норильских школах наборы и книги сегодня первоклассникам будут вручать молодые специалисты «Норникеля» на уроках компании. В Дудинку и Снежногорск, а также в поселки Таймыра книги и наборы передадут.