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1 сентября 2017, 07:40



С 1 сентября питание учащихся в школах Норильска переводятт на безналичную систему оплаты

Главная цель внедрения электронной системы платежей – исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания. А оборот здесь немалый. Контрольно-счетная палата, проверив только две школы, назвала гигантскую сумму - 37 миллионов рублей - за один учебный год. Существующую систему платежей посредством наличного расчета прозрачной никак не назовешь, да и изжила она себя. И сейчас предлагается цивилизованный способ списания денег. «ПроСервисТаймыр», который обеспечивает питание в норильских школх, разработал удобную и универсальную платежную систему, с минимальным задействованием родителей и детей. Механизм ее очень прост. Поставщики питания открывают на каждого ребенка условный расчетный счет (условный, потому что речь не идет об открытии специального счета в банке), передает данные в Сбербанк, банковская организация вводит их в свою систему, и родитель пополняет счет ребенка либо через сбербанк-он-лайн, либо, если нет карты, через платежный терминал. В личном кабинете можно контролировать сумму списания и общий баланс счета ребенка. Руководитель организации, обеспечивающей школьное питание, Станислав Дьяков с уверенностью говорит, что все получилось. Потребовался целый год, чтобы выстроить новую систему - разработать программу, поддерживать ее, модернизировать, но самое сложное не это. Убедить родителей в преимуществах нового способа оплаты оказалось непросто – они привыкли действовать по старой схеме: отдал деньги учителю - и забыл. Но такая система уже невозможна, да и законодательство не позволяет ее использовать. Более подробно о безналичной системе оплаты школьного питания, читайте в сегодняшнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:113 В прошлом учебном году безналичный расчет за питание учеников был опробован в двух школах города. Пилотный проект дал хорошие результаты и теперь его распространяют на все учебные заведения.Главная цель внедрения электронной системы платежей – исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания. А оборот здесь немалый. Контрольно-счетная палата, проверив только две школы, назвала гигантскую сумму - 37 миллионов рублей - за один учебный год. Существующую систему платежей посредством наличного расчета прозрачной никак не назовешь, да и изжила она себя. И сейчас предлагается цивилизованный способ списания денег.«ПроСервисТаймыр», который обеспечивает питание в норильских школх, разработал удобную и универсальную платежную систему, с минимальным задействованием родителей и детей. Механизм ее очень прост. Поставщики питания открывают на каждого ребенка условный расчетный счет (условный, потому что речь не идет об открытии специального счета в банке), передает данные в Сбербанк, банковская организация вводит их в свою систему, и родитель пополняет счет ребенка либо через сбербанк-он-лайн, либо, если нет карты, через платежный терминал. В личном кабинете можно контролировать сумму списания и общий баланс счета ребенка.Руководитель организации, обеспечивающей школьное питание, Станислав Дьяков с уверенностью говорит, что все получилось. Потребовался целый год, чтобы выстроить новую систему - разработать программу, поддерживать ее, модернизировать, но самое сложное не это. Убедить родителей в преимуществах нового способа оплаты оказалось непросто – они привыкли действовать по старой схеме: отдал деньги учителю - и забыл. Но такая система уже невозможна, да и законодательство не позволяет ее использовать.Более подробно о безналичной системе оплаты школьного питания, читайте в сегодняшнем номере «Заполярной правды».