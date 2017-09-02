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2 сентября 2017, 10:22

В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники


1 сентября работники Медного завода провели экологическую акцию по озеленению города. 18 работников различных цехов предприятия озеленили участок возле жилого дома №31 на пл. Метеллургов. Всего на газоне было высажено 49 кустарников.
Акция проводилась в рамках совместной программы администрации г. Норильска и Заполярного филиала «Норникеля» по озеленению города. Медный завод участвует в ней ежегодно.
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    Список новостей

 2 сентября 2017 
10:30   Енисейское пароходство оснащает баржи светосигнальным оборудованием 10:22   В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники

 1 сентября 2017 
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07:18   20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов 07:16   Сегодня во всех школах прозвенит первый звонок. В день знаний в норильские школы отправляется 23 500 детей
07:12   Услышь ближнего своего. Сегодня мусульмане Норильска, как и все их единоверцы по всему миру отмечают праздник священного жертвоприношения Курбан-байрам

 31 августа 2017 
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14:56   Транспортная полиция задержала на Енисее браконьеров, выловивших более 1,5 тонны рыбы осетровых пород. 14:32   «Норникель» потратит около 4 млрд рублей на оснащение Быстринского ГОКа. До конца года комбинат получит 30 единиц современной горной и вспомогательной техники.
14:21   Безопасность в городе во время празднования Дня знаний обеспечат сотрудники полиции и частных охранных предприятий.

 30 августа 2017 
18:20   Норильские начальники споют на «Планерке». 17:57   Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».
17:48   117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику. 17:13   Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.
16:50   В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве. 16:36   Возвращение на родину. Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова.
16:04   Норильчанка Валерия Болгова вернулась с XIV конгресса финно-угорских писателей, где представляла культуру нганасан. 15:26   На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.
15:21   Место под будущий храм освятили во вторник в Снежногорске – самом отдаленном районе Норильска. 15:07   Руководство города и Заполярного филиала "Норникеля" заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха.
13:12   Дни Таймыра и Эвенкии пройдут в Красноярске с 23 по 26 ноября. 13:09   Третий гидроагрегат запущен на Усть-Хантайской ГЭС. Кнопку пуска нажал руководитель блока энергетики «Норникеля» Оник Азнаурян.
11:53   Сегодня в Норильске открывается для движения очередная часть главной улицы.

 29 августа 2017 
18:16   Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России всемирного наследия ЮНЕСКО. 18:10   Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута.
18:03   Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября. 17:44   Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36   Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП. 17:11   Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38   Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку». 16:01   Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51   Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан. 12:37   Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
12:34   Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.

 28 августа 2017 
20:48   В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта. 19:06   В Норильске в 23-й школе отметили 75-летие героической обороны Диксона.
18:50   В Дудинке почтили память защитников Диксона. 18:44   В минувшую субботу в зимнем саду Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского состоялась экологическая акция для маленьких норильчан «Я – экошкольник».
18:42   Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу. 18:04   В эти минуты под Норильском начались межвидовые учения с привлечением арктических мотострелков Северного флота, подразделений воздушно-десантных войск, некоторых сил специального назначения и авиации.
17:50   Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота. 17:19   Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.
16:54   «Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных. 16:04   Норильчане против североморцев. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.
15:55   В Норильске стартует очередной этап Декады дорожной безопасности детей. 15:41   В Норильске перед судом предстал предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов.
15:24   Экоакция «Зеленка», организованная в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!», прошла на ура! 15:06   Торжества, посвященные Дню шахтера, прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету поздравлений подхватил и Центральный район Норильска.




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