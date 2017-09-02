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2 сентября 2017, 10:22



В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники

Акция проводилась в рамках совместной программы администрации г. Норильска и Заполярного филиала «Норникеля» по озеленению города. Медный завод участвует в ней ежегодно.

Просмотров:224 1 сентября работники Медного завода провели экологическую акцию по озеленению города. 18 работников различных цехов предприятия озеленили участок возле жилого дома №31 на пл. Метеллургов. Всего на газоне было высажено 49 кустарников.Акция проводилась в рамках совместной программы администрации г. Норильска и Заполярного филиала «Норникеля» по озеленению города. Медный завод участвует в ней ежегодно.