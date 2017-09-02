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2 сентября 2017, 10:30



Енисейское пароходство оснащает баржи светосигнальным оборудованием

На баржах будут установлены сигнальные бортовые огни, которые включаются при движении судна в темное время суток, и аварийная сигнализация-гирлянда, которая вывешивается, если баржа села на мель. Оснащение барж проводится в соответствии с требованиями правил Российского Речного Регистра. Стоит отметить, что баржи БС-1300 Ермолаевской РЭБ флота построены в 1980-х годах в Красноярске и имеют конструкторскую особенность – технологический съезд. Это позволяет перевозить тяжелую технику, а также дает возможность заезжать на борт автопогрузчикам, что ускоряет процесс разгрузки. Пароходство задействует такие баржи для выполнения программы северного завоза. В навигацию 2018 года суда выйдут оснащенные светосигнальным оборудованием, сообщили в пресс-службе ЕРП.

Просмотров:196 В целях повышения безопасности судоходства ЕРП оснащает баржи-площадки проекта 81106 («БС-1300») визуальным сигнальным электрооборудованием. Работу ведутся в филиале АО «ЕРП» Ермолаевской РЭБ флота.На баржах будут установлены сигнальные бортовые огни, которые включаются при движении судна в темное время суток, и аварийная сигнализация-гирлянда, которая вывешивается, если баржа села на мель. Оснащение барж проводится в соответствии с требованиями правил Российского Речного Регистра.Стоит отметить, что баржи БС-1300 Ермолаевской РЭБ флота построены в 1980-х годах в Красноярске и имеют конструкторскую особенность – технологический съезд. Это позволяет перевозить тяжелую технику, а также дает возможность заезжать на борт автопогрузчикам, что ускоряет процесс разгрузки.Пароходство задействует такие баржи для выполнения программы северного завоза. В навигацию 2018 года суда выйдут оснащенные светосигнальным оборудованием, сообщили в пресс-службе ЕРП.