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4 сентября 2017, 13:19



В норильских школах автоинспекторы проводят встречи с родителями.

Также инспекторы ДПС напомнили о последствиях и ответственности за игнорирование правил перевозки детей в автомобилях, за переход дороги в неустановленном месте, за движение в темное время суток по загородным дорогам без световозвращающих элементов.

Просмотров:138 В начале нового учебного года автоинспекторы традиционно посещают школы, где проводят разъяснительную работу со школьниками и их родителями. В минувшую субботу сотрудники ГИБДД посетили школу № 39 р-на Талнах, где в актовом зале провели встречу с родительским активом и призвали проявлять заботу о маленьких участниках дорожного движения. Автоинспекторы напомнили о безопасном маршруте «Дом – школа – дом», который дети, возможно, забыли, находясь на каникулах. Автоинспекторы рассказали о необходимости применения и использования ремней безопасности при перевозке школьников, а также световозвращающих элементов на верхней одежде юных пешеходов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Также инспекторы ДПС напомнили о последствиях и ответственности за игнорирование правил перевозки детей в автомобилях, за переход дороги в неустановленном месте, за движение в темное время суток по загородным дорогам без световозвращающих элементов.