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4 сентября 2017, 14:23



В Норильске воспитанникам социального приюта КСЦОН устроили в День знаний настоящий праздник.

По словам куратора проекта Ларисы Оглоблиной, разделить радость первосентябрьского события получилось с многочисленными гостями, одной большой семьей, вместе с пожилыми людьми и инвалидами, которые находятся на обслуживании в КЦСОН, а также воспитанниками старших и подготовительных групп детского сада № 4 «Колокольчик». Организаторов, воспитанников социального приюта и их гостей тепло встретили партнеры проекта, сотрудники талнахской городской библиотеки, они предоставили для проведения мероприятия свой актовый зал. В финале представления ребята из приюта получили подарки: альбомы для рисования, ручки и карандаши. Ни один человек на представлении не остался без внимания. По завершении действа директор КЦСОН Владимир Бондарь отметил значимость благотворительных программ «Норникеля». «Участие компании способствует улучшению жизни людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогает расширить рамки их культурных форм общения, а в подрастающем поколении заложить фундамент таких важных качеств, как милосердие, сострадание друг к другу, поддержка и взаимопомощь», - отметил руководитель социального центра.

Просмотров:137 В этом году на базе учреждения при поддержке «Норникеля» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» создан клуб социальной реабилитации «Соната». Благодаря грантовым средствам у КЦСОН появилась возможность изменить формат культурно-досуговых мероприятий и торжеств, сделать их более масштабными и яркими.По словам куратора проекта Ларисы Оглоблиной, разделить радость первосентябрьского события получилось с многочисленными гостями, одной большой семьей, вместе с пожилыми людьми и инвалидами, которые находятся на обслуживании в КЦСОН, а также воспитанниками старших и подготовительных групп детского сада № 4 «Колокольчик». Организаторов, воспитанников социального приюта и их гостей тепло встретили партнеры проекта, сотрудники талнахской городской библиотеки, они предоставили для проведения мероприятия свой актовый зал.В финале представления ребята из приюта получили подарки: альбомы для рисования, ручки и карандаши. Ни один человек на представлении не остался без внимания.По завершении действа директор КЦСОН Владимир Бондарь отметил значимость благотворительных программ «Норникеля». «Участие компании способствует улучшению жизни людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогает расширить рамки их культурных форм общения, а в подрастающем поколении заложить фундамент таких важных качеств, как милосердие, сострадание друг к другу, поддержка и взаимопомощь», - отметил руководитель социального центра.