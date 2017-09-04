Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 сентября 2017, 14:43



Кубок «Заполярной правды» получила команда «Алания». На выходных подвели итоги чемпионата и первенства Норильска по футболу.

Напомним, в борьбу за право стать сильнейшей командой города по футболу вступили 18 команд. Чемпионом Норильска стала команда «Алания» (Норильск), на втором месте – «Строитель» (Талнах), замкнул тройку призеров «Океан» (Норильск»). Лучшими игроками чемпионата Норильска по футболу стали: вратарь Арсен Гаглоев («Алания»), защитник Вячеслав Звидрин («Строитель»); полузащитник Павел Снитко («Океан»); нападающий Константин Пискунов («Строитель»); бомбардир Наил Гусейнов (с результатом 19 мячей) («Алания»); универсальный игрок Павел Брусенцов («Металлург»). Специальным призом как самая активная болельщица была награждена Олеся Качмазова, не пропустившая ни одной игры своей команды «Алания». В первенстве города места распределились следующим образом: на первом месте команда «СК ГМИ» (Владикавказ), затем «Металлист Сибири» (Норильск) и «Норникель-М» (Норильск). Лучшим вратарем первенства города Норильска по футболу признан Анатолий Курилов («Металлист Сибири»); защитником - Александр Сильчин («Норникель-М»); полузащитником - Максим Верзилов («Металлист Сибири»); нападающим - Вячеслав Сперанский («Химик»); бомбардиром - Вадим Хаев (16 мячей) («СКГМИ»). Лучшим универсальным игроком первенства Норильска по футболу сезона-2017 признан Заурбек Засеев («СК ГМИ»).

Просмотров:135 Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в субботу после финального матча Кубка «Заполярки», закрывающего сезон большого футбола в городе.Напомним, в борьбу за право стать сильнейшей командой города по футболу вступили 18 команд. Чемпионом Норильска стала команда «Алания» (Норильск), на втором месте – «Строитель» (Талнах), замкнул тройку призеров «Океан» (Норильск»).Лучшими игроками чемпионата Норильска по футболу стали: вратарь Арсен Гаглоев («Алания»), защитник Вячеслав Звидрин («Строитель»); полузащитник Павел Снитко («Океан»); нападающий Константин Пискунов («Строитель»); бомбардир Наил Гусейнов (с результатом 19 мячей) («Алания»); универсальный игрок Павел Брусенцов («Металлург»).Специальным призом как самая активная болельщица была награждена Олеся Качмазова, не пропустившая ни одной игры своей команды «Алания».В первенстве города места распределились следующим образом: на первом месте команда «СК ГМИ» (Владикавказ), затем «Металлист Сибири» (Норильск) и «Норникель-М» (Норильск).Лучшим вратарем первенства города Норильска по футболу признан Анатолий Курилов («Металлист Сибири»); защитником - Александр Сильчин («Норникель-М»); полузащитником - Максим Верзилов («Металлист Сибири»); нападающим - Вячеслав Сперанский («Химик»); бомбардиром - Вадим Хаев (16 мячей) («СКГМИ»). Лучшим универсальным игроком первенства Норильска по футболу сезона-2017 признан Заурбек Засеев («СК ГМИ»).