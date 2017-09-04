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4 сентября 2017, 14:56



Боксер из Норильска имеет шанс попасть в олимпийскую сборную. Воспитанник норильской школы Андрей Косенков стал серебряным призером международного турнира.

Андрей провел четыре боя, последовательно одержав победы над боксерами из Венгрии, Казахстана и Бразилии и лишь в финале в равном бою уступил местному боксеру. В итоге норильчанин стал серебряным призером турнира. В конце сентября Андрей Косенков (воспитанник ДЮСШ-4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник) примет участие в чемпионате России в Грозном, где будет формироваться олимпийская сборная страны, начинающая отбор к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Просмотров:130 Андрей Косенков принял участие в составе сборной России в международном турнире класса А памяти М. С. Умаханова, который проходил в Дагестане.Андрей провел четыре боя, последовательно одержав победы над боксерами из Венгрии, Казахстана и Бразилии и лишь в финале в равном бою уступил местному боксеру. В итоге норильчанин стал серебряным призером турнира.В конце сентября Андрей Косенков (воспитанник ДЮСШ-4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник) примет участие в чемпионате России в Грозном, где будет формироваться олимпийская сборная страны, начинающая отбор к Олимпиаде в Токио в 2020 году.