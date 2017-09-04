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4 сентября 2017, 15:34



Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Норильске и первым делом проинспектировал строительство перинатального центра.

В настоящий момент готовность перинатального центра по выполненным строительно-монтажным работам составляет 62%. Завершается обустройство монолитного каркаса здания, конструкций ограждения и оконных проёмов, чтобы с началом холодов приступить к инженерным и отделочным работам внутри корпуса. Медицинское оборудование будет доставлено в учреждение к декабрю. Сейчас на объекте работают 300 специалистов. Губернатор поручил руководству северного города усилить контроль за организацией работ, развернутых на стройплощадке. Также глава региона поручил ускорить оформление контрактов на поставку необходимого оборудования. «Увеличивая количество специалистов на стройплощадке, важно уделить максимум внимания качеству выполнения работ на всех этапах строительства. И это не значит, что темпы должны снизиться. Задача - сдать норильский перинатальный центр к концу года – сохраняется», - подчеркнул Виктор Толоконский. В рамках рабочей поездки в Норильск губернатор побывал в учреждениях образования северного города и оценил уровень подготовки к новому учебному году. В частности, глава края посетил Норильский индустриальный институт, где обучаются более 1200 студентов, вуз ежегодно выпускает более 200 специалистов, большинство из которых идут работать на предприятия и в организации Норильска. Сегодня в институте увеличен набор на бюджетные места. Кроме того, Виктор Толоконский побывал в лицее № 3, где обучаются 787 учеников. В 2016 году лицей занял первое место в рейтинге общеобразовательных учреждений Норильска. С прошлого года в учреждении работают специализированные классы. Глава края дал хорошую оценку материальной базе лицея и отметил важность максимального использования существующих ресурсов для качественного обучения школьников.

Просмотров:157 На стройплощадке глава региона провел совещание с членами правительства края, руководством города и представителями подрядных организаций по вопросам возведения объекта здравоохранения, сообщается на официальном сайте Красноярского края.В настоящий момент готовность перинатального центра по выполненным строительно-монтажным работам составляет 62%. Завершается обустройство монолитного каркаса здания, конструкций ограждения и оконных проёмов, чтобы с началом холодов приступить к инженерным и отделочным работам внутри корпуса. Медицинское оборудование будет доставлено в учреждение к декабрю. Сейчас на объекте работают 300 специалистов.Губернатор поручил руководству северного города усилить контроль за организацией работ, развернутых на стройплощадке. Также глава региона поручил ускорить оформление контрактов на поставку необходимого оборудования. «Увеличивая количество специалистов на стройплощадке, важно уделить максимум внимания качеству выполнения работ на всех этапах строительства. И это не значит, что темпы должны снизиться. Задача - сдать норильский перинатальный центр к концу года – сохраняется», - подчеркнул Виктор Толоконский.В рамках рабочей поездки в Норильск губернатор побывал в учреждениях образования северного города и оценил уровень подготовки к новому учебному году. В частности, глава края посетил Норильский индустриальный институт, где обучаются более 1200 студентов, вуз ежегодно выпускает более 200 специалистов, большинство из которых идут работать на предприятия и в организации Норильска. Сегодня в институте увеличен набор на бюджетные места.Кроме того, Виктор Толоконский побывал в лицее № 3, где обучаются 787 учеников. В 2016 году лицей занял первое место в рейтинге общеобразовательных учреждений Норильска. С прошлого года в учреждении работают специализированные классы. Глава края дал хорошую оценку материальной базе лицея и отметил важность максимального использования существующих ресурсов для качественного обучения школьников.