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4 сентября 2017, 16:00



В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг.

«Для нас очень важны те пожелания, которые выскажут жители города, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для корректировки работы всех филиалов централизованной библиотечной системы», - говорит директор ЦБС Татьяна Кочеткова. Независимая оценка качества - это форма общественного контроля, которая предполагает работу независимого общественного совета, сообщает Лариса Семенова, заместитель начальника управления по делам культуры и искусства. Этот совет в 2015 году был создан при администрации Норильска, в него вошли специалисты отрасли культуры, спорта, социальной сферы и представители общественных организаций. Независимая оценка проводится по решению общественного совета не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Делается это для улучшения качества работы учреждений культуры. «Мы этой работой занимаемся уже третий год. В 2015 году исследовалась работа музейных учреждений, в 2016 - культурно-досуговых, в этом году остались неохваченными библиотеки и Дом культуры в Снежногорске, - говорит Лариса Семенова. - На основании проведенного исследования общественный совет должен разработать предложения в администрацию города по составлению плана мероприятий по устранению недостатков и улучшению качества предоставляемых услуг. Результатом этой деятельности станет размещение анализа мониторинга на официальном сайте информации о государственных и муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru, где в итоге определяется всероссийский рейтинг учреждения». По итогам исследований прошлых лет были рассмотрены все предложения, которые сейчас внедряются в работу. Так, в культурно-досуговых учреждениях расширяется спектр клубных формирований. Трудности же здесь в том, что творческим коллективам не хватает площадей, где можно заниматься. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения этой проблемы. Для того чтобы заполнить анкету на сайте библиотеки, необходимо пройти по ссылке http://megaprint.su/project4.php?mod=2.

Просмотров:111 Независимая оценка качества оказания услуг проводится в соответствии с приказом Министерства культуры РФ. В Норильске ее проводит дистанционно иркутская компания "Мегапринт". Норильчане тоже могут поделиться своим мнением на этот счет, рассказать, что бы им хотелось изменить, дополнить, исправить. Анкеты можно заполнить на сайте ЦБС, на сайте города, а также на страничке библиотеки в соцсетях. Анкетирование анонимное. Исследование будет проводиться до 25 сентября, а уже к 30-му будет готов итог данной работы.«Для нас очень важны те пожелания, которые выскажут жители города, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для корректировки работы всех филиалов централизованной библиотечной системы», - говорит директор ЦБС Татьяна Кочеткова.Независимая оценка качества - это форма общественного контроля, которая предполагает работу независимого общественного совета, сообщает Лариса Семенова, заместитель начальника управления по делам культуры и искусства. Этот совет в 2015 году был создан при администрации Норильска, в него вошли специалисты отрасли культуры, спорта, социальной сферы и представители общественных организаций. Независимая оценка проводится по решению общественного совета не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Делается это для улучшения качества работы учреждений культуры.«Мы этой работой занимаемся уже третий год. В 2015 году исследовалась работа музейных учреждений, в 2016 - культурно-досуговых, в этом году остались неохваченными библиотеки и Дом культуры в Снежногорске, - говорит Лариса Семенова. - На основании проведенного исследования общественный совет должен разработать предложения в администрацию города по составлению плана мероприятий по устранению недостатков и улучшению качества предоставляемых услуг. Результатом этой деятельности станет размещение анализа мониторинга на официальном сайте информации о государственных и муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru, где в итоге определяется всероссийский рейтинг учреждения».По итогам исследований прошлых лет были рассмотрены все предложения, которые сейчас внедряются в работу. Так, в культурно-досуговых учреждениях расширяется спектр клубных формирований. Трудности же здесь в том, что творческим коллективам не хватает площадей, где можно заниматься. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения этой проблемы.Для того чтобы заполнить анкету на сайте библиотеки, необходимо пройти по ссылке http://megaprint.su/project4.php?mod=2.