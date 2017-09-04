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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:54 Арку жилого дома разрисовали в стиле русских сказок. Сегодня в Норильске завершается проект «Краски города»
18:00 В Дудинке на «вечную» швартовку встал буксирный теплоход БТ-337.
17:48 Медь и никель подорожали.
17:14 В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.
16:38 В одном из дворов Норильска появился первый сад камней.
16:15 Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.
16:00 В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг.
15:34 Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Норильске и первым делом проинспектировал строительство перинатального центра.
14:56 Боксер из Норильска имеет шанс попасть в олимпийскую сборную. Воспитанник норильской школы Андрей Косенков стал серебряным призером международного турнира.
14:43 Кубок «Заполярной правды» получила команда «Алания». На выходных подвели итоги чемпионата и первенства Норильска по футболу.
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