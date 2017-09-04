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4 сентября 2017, 16:15



Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.

Проводить корабли Северного флота пришли представители власти Таймырского муниципального района и Дудинки. «За более чем две недели пребывания кораблей Северного флота на таймырской земле было сделано многое. Успешно проведены межвидовые тактические учения, но также выполнена большая культурно-спортивная программа, в которой приняли участие жители Таймыра и Норильска. Личные составы кораблей приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине героической обороны Диксона. Это и митинги памяти в Дудинке и на Диксоне, встречи моряков со школьниками и молодежью, уроки мужества, где рассказывалось о подвигах моряков-североморцев в годы Великой Отечественной войны, и принятие на кораблях юных таймырцев в ряды «Юнармии», спортивные баталии с жителями столицы Таймыра по футболу, волейболу и хоккею. Корабли Северного флота с экскурсией посетили более 10 тысяч жителей Дудинки и Норильска, где познакомились с выставкой современного вооружения и обмундирования в рамках военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте», - подвел итоги пребывания кораблей Северного флота председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов. Как сообщает пресс-служба Северного флота, днем ранее из порта Дудинки в направлении Карского моря вышли БДК «Оленегорский горняк», «Александр Отраковский» и килекторное судно КИЛ-164, на которые была погружена техника и личный состав подразделений арктической бригады, морской пехоты и ВДВ. Кстати, в последний день пребывания в столице Заполярья военной морской техники на борту большого противолодочного корабля «Североморск» побывал юбилейный, 10-тысячный посетитель. По информации пресс-службы Северного флота, им оказалась 14-летняя дудинская школьница Мария Бобровник. В торжественной обстановке старший на походе – командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев вручил ей памятный сертификат, а также книгу о корабле и вымпел. БПК «Североморск» впервые в истории флота поднялся вверх по течению великой сибирской реки Енисей и зашел в дудинский порт. За время стоянки в порту на его борту были организованы выставки современного вооружения и обмундирования в рамках военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. «Североморск» был открыт для экскурсий граждан на протяжении двух недель, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального округа.

Просмотров:125 Рано утром 3 сентября столицу Таймыра покинули большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога», завершив шестой арктический поход надводных сил Северного флота. Подняв флаги и произведя прощальные залпы, корабли Северного флота направились в свой следующий поход.Проводить корабли Северного флота пришли представители власти Таймырского муниципального района и Дудинки.«За более чем две недели пребывания кораблей Северного флота на таймырской земле было сделано многое. Успешно проведены межвидовые тактические учения, но также выполнена большая культурно-спортивная программа, в которой приняли участие жители Таймыра и Норильска. Личные составы кораблей приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине героической обороны Диксона. Это и митинги памяти в Дудинке и на Диксоне, встречи моряков со школьниками и молодежью, уроки мужества, где рассказывалось о подвигах моряков-североморцев в годы Великой Отечественной войны, и принятие на кораблях юных таймырцев в ряды «Юнармии», спортивные баталии с жителями столицы Таймыра по футболу, волейболу и хоккею. Корабли Северного флота с экскурсией посетили более 10 тысяч жителей Дудинки и Норильска, где познакомились с выставкой современного вооружения и обмундирования в рамках военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте», - подвел итоги пребывания кораблей Северного флота председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов.Как сообщает пресс-служба Северного флота, днем ранее из порта Дудинки в направлении Карского моря вышли БДК «Оленегорский горняк», «Александр Отраковский» и килекторное судно КИЛ-164, на которые была погружена техника и личный состав подразделений арктической бригады, морской пехоты и ВДВ.Кстати, в последний день пребывания в столице Заполярья военной морской техники на борту большого противолодочного корабля «Североморск» побывал юбилейный, 10-тысячный посетитель. По информации пресс-службы Северного флота, им оказалась 14-летняя дудинская школьница Мария Бобровник. В торжественной обстановке старший на походе – командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев вручил ей памятный сертификат, а также книгу о корабле и вымпел.БПК «Североморск» впервые в истории флота поднялся вверх по течению великой сибирской реки Енисей и зашел в дудинский порт. За время стоянки в порту на его борту были организованы выставки современного вооружения и обмундирования в рамках военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. «Североморск» был открыт для экскурсий граждан на протяжении двух недель, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального округа.