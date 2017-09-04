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4 сентября 2017, 16:38



В одном из дворов Норильска появился первый сад камней.

По инициативе специалистов механического завода, Норильского обеспечивающего комплекса и управления пожарной безопасности «Норникеля», объединившихся в команду «ЭкоНОКиЯ» во дворе Нансена, 92, был создан сад камней. Сама идея создания сада камней вынашивалась уже давно, а двор Нансена, 92, был выбран случайно. Территорию тщательно очистили от мусора. Только одного стекла вывезли более семи мешков. Прошли ревизию и камни, которых во дворе было предостаточно: одни выкинули, другие пошли в дело. Добровольцы засыпали на площадку новую землю, посеяли траву, рассыпали по дорожкам дренажный песок, уложили свежий щебень, оформили клумбы. В облагораживании территории участникам экопраздника помогал ландшафтный дизайнер. Помимо обустройства двора все желающие могли принять участие в акции «Сдай макулатуру - за зеленый Норильск», поучаствовать в мастер-классе по созданию яблочного дерева. Запечатлеть себя на фотозоне. Размяться в экоспорте и провести экоопыты.

Просмотров:144 Экопраздник «Зеленые привычки» прошел в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» - «ПонесЛось!». Этот проект корпоративного волонтерства «Норникеля» стартовал еще в начале июня. Партнером праздника выступил благотворительный фонд «69 параллель».По инициативе специалистов механического завода, Норильского обеспечивающего комплекса и управления пожарной безопасности «Норникеля», объединившихся в команду «ЭкоНОКиЯ» во дворе Нансена, 92, был создан сад камней. Сама идея создания сада камней вынашивалась уже давно, а двор Нансена, 92, был выбран случайно. Территорию тщательно очистили от мусора. Только одного стекла вывезли более семи мешков. Прошли ревизию и камни, которых во дворе было предостаточно: одни выкинули, другие пошли в дело. Добровольцы засыпали на площадку новую землю, посеяли траву, рассыпали по дорожкам дренажный песок, уложили свежий щебень, оформили клумбы. В облагораживании территории участникам экопраздника помогал ландшафтный дизайнер.Помимо обустройства двора все желающие могли принять участие в акции «Сдай макулатуру - за зеленый Норильск», поучаствовать в мастер-классе по созданию яблочного дерева. Запечатлеть себя на фотозоне. Размяться в экоспорте и провести экоопыты.