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4 сентября 2017, 17:14



В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.

Все службы, начиная от реализации билетов и заканчивая организацией транзитных рейсов, отработали хорошо, считает Олег Курилов. Без вопросов не обошлось, но решались они оперативно. «На будущий год уже сейчас необходимо отрабатывать с Росавиацией вопрос захода на нашу территорию судов, способных взять на борт большее число пассажиров и совершать беспосадочные полеты до Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Главное, чтобы класс таких самолетов соответствовал полосе, которую мы можем включить в работу на будущий год», - отмечает глава города. В текущем году отремонтирован второй участок взлетно-посадочной полосы протяженностью 1020 метров. Всего за два года реконструировано 1740 метров полотна, с учетом этой длины и будут принимать решение о выборе воздушных судов для перевозки норильчан на следующее лето. Период закрытия оставшегося участка ВПП на ремонт, а это 1080 метров, останется прежним – с 1 июня по 15 сентября.

Просмотров:130 Подводя итоги работы депутатского корпуса нынешнего созыва, глава города - председатель Совета Олег Курилов особо отметил слаженную работу всех структур, занятых в организации перелетов норильчан нынешним летом.Все службы, начиная от реализации билетов и заканчивая организацией транзитных рейсов, отработали хорошо, считает Олег Курилов. Без вопросов не обошлось, но решались они оперативно.«На будущий год уже сейчас необходимо отрабатывать с Росавиацией вопрос захода на нашу территорию судов, способных взять на борт большее число пассажиров и совершать беспосадочные полеты до Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Главное, чтобы класс таких самолетов соответствовал полосе, которую мы можем включить в работу на будущий год», - отмечает глава города.В текущем году отремонтирован второй участок взлетно-посадочной полосы протяженностью 1020 метров. Всего за два года реконструировано 1740 метров полотна, с учетом этой длины и будут принимать решение о выборе воздушных судов для перевозки норильчан на следующее лето.Период закрытия оставшегося участка ВПП на ремонт, а это 1080 метров, останется прежним – с 1 июня по 15 сентября.