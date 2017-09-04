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4 сентября 2017, 17:48



Медь и никель подорожали.

По информации Интерфакса, металлы дорожают на ожиданиях устойчивого роста спроса на сырьевые товары, притом что их добыча ограничивается в Китае в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. Поддержку рынку металлов также оказывает ослабление доллара США, в том числе относительно китайского юаня. «Есть ощущение общего изменения ожиданий в отношении рынка металлов, которое в настоящее время определяет динамику рынка, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Australia & New Zealand Banking Group Дэниэла Хайнса. - Мое впечатление, что борьба с загрязнением окружающей среды в Китае оказывает серьезное влияние на экономику, и это то, что вряд ли закончится в скором времени».

Просмотров:96 Никель в понедельник подорожал до самого высокого уровня более чем за два года, медь - до максимума с 2014 года на сохраняющихся ожиданиях увеличения спроса на металлы при ограничении их поставок. Цена никеля поднималась в ходе торгов до $12 380 за тонну - максимального значения с июня 2015 года, что на 2,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии.По информации Интерфакса, металлы дорожают на ожиданиях устойчивого роста спроса на сырьевые товары, притом что их добыча ограничивается в Китае в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. Поддержку рынку металлов также оказывает ослабление доллара США, в том числе относительно китайского юаня.«Есть ощущение общего изменения ожиданий в отношении рынка металлов, которое в настоящее время определяет динамику рынка, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Australia & New Zealand Banking Group Дэниэла Хайнса. - Мое впечатление, что борьба с загрязнением окружающей среды в Китае оказывает серьезное влияние на экономику, и это то, что вряд ли закончится в скором времени».