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4 сентября 2017, 18:00



В Дудинке на «вечную» швартовку встал буксирный теплоход БТ-337.

Благоустройство и украшение площади, до недавнего времени функционировавшей всего лишь как транспортная развязка-кольцо, проведено силами администрации Дудинки и Заполярного транспортного филиала. Работы организованы в преддверии празднования 350-летия Дудинки и 80-летия Дудинского морского порта. Технику для перевозки судна — автокран Liebherr, грузовые автомобили с тралом и вспомогательным грузом — предоставило руководство ООО «Норильскпромтранспорт». Транспортировкой, установкой и креплением буксирного теплохода весом 32,5 тонны на месте новой «швартовки» занимались специалисты Заполярного транспортного филиала «Норникеля».

Просмотров:98 С 1969 по 2015 год судно отработало во вспомогательном флоте Дудинского порта. Теперь буксир стал украшением площади Портовиков. Установили его на специально подготовленную площадку.Благоустройство и украшение площади, до недавнего времени функционировавшей всего лишь как транспортная развязка-кольцо, проведено силами администрации Дудинки и Заполярного транспортного филиала. Работы организованы в преддверии празднования 350-летия Дудинки и 80-летия Дудинского морского порта.Технику для перевозки судна — автокран Liebherr, грузовые автомобили с тралом и вспомогательным грузом — предоставило руководство ООО «Норильскпромтранспорт». Транспортировкой, установкой и креплением буксирного теплохода весом 32,5 тонны на месте новой «швартовки» занимались специалисты Заполярного транспортного филиала «Норникеля».