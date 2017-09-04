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4 сентября 2017, 18:00

В Дудинке на «вечную» швартовку встал буксирный теплоход БТ-337.


С 1969 по 2015 год судно отработало во вспомогательном флоте Дудинского порта. Теперь буксир стал украшением площади Портовиков. Установили его на специально подготовленную площадку.
Благоустройство и украшение площади, до недавнего времени функционировавшей всего лишь как транспортная развязка-кольцо, проведено силами администрации Дудинки и Заполярного транспортного филиала. Работы организованы в преддверии празднования 350-летия Дудинки и 80-летия Дудинского морского порта.
Технику для перевозки судна — автокран Liebherr, грузовые автомобили с тралом и вспомогательным грузом — предоставило руководство ООО «Норильскпромтранспорт». Транспортировкой, установкой и креплением буксирного теплохода весом 32,5 тонны на месте новой «швартовки» занимались специалисты Заполярного транспортного филиала «Норникеля».

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    Список новостей

 4 сентября 2017 
18:54   Арку жилого дома разрисовали в стиле русских сказок. Сегодня в Норильске завершается проект «Краски города» 18:00   В Дудинке на «вечную» швартовку встал буксирный теплоход БТ-337.
17:48   Медь и никель подорожали. 17:14   В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.
16:38   В одном из дворов Норильска появился первый сад камней. 16:15   Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.
16:00   В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг. 15:34   Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Норильске и первым делом проинспектировал строительство перинатального центра.
14:56   Боксер из Норильска имеет шанс попасть в олимпийскую сборную. Воспитанник норильской школы Андрей Косенков стал серебряным призером международного турнира. 14:43   Кубок «Заполярной правды» получила команда «Алания». На выходных подвели итоги чемпионата и первенства Норильска по футболу.
14:23   В Норильске воспитанникам социального приюта КСЦОН устроили в День знаний настоящий праздник. 13:19   В норильских школах автоинспекторы проводят встречи с родителями.

 2 сентября 2017 
10:30   Енисейское пароходство оснащает баржи светосигнальным оборудованием. 10:22   В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники.

 1 сентября 2017 
07:40   С 1 сентября питание учащихся в школах Норильска переводятт на безналичную систему оплаты 07:30   Сегодня во всех школах Норильска пройдут «уроки Компании». Каждый первоклссник получит от «Норникеля» набор с «Книгой о том, как металлы построили города»
07:18   20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов 07:16   Сегодня во всех школах прозвенит первый звонок. В день знаний в норильские школы отправляется 23 500 детей
07:12   Услышь ближнего своего. Сегодня мусульмане Норильска, как и все их единоверцы по всему миру отмечают праздник священного жертвоприношения Курбан-байрам

 31 августа 2017 
15:38   «Школьная пора». Выставка, посвященная жизни советских школьников Норильска 50-90-х годов прошлого века, откроется 1 сентября в Талнахском филиале музея Норильска. 15:13   Концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймыра оценили на международном уровне.
14:56   Транспортная полиция задержала на Енисее браконьеров, выловивших более 1,5 тонны рыбы осетровых пород. 14:32   «Норникель» потратит около 4 млрд рублей на оснащение Быстринского ГОКа. До конца года комбинат получит 30 единиц современной горной и вспомогательной техники.
14:21   Безопасность в городе во время празднования Дня знаний обеспечат сотрудники полиции и частных охранных предприятий.

 30 августа 2017 
18:20   Норильские начальники споют на «Планерке». 17:57   Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».
17:48   117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику. 17:13   Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.
16:50   В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве. 16:36   Возвращение на родину. Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова.
16:04   Норильчанка Валерия Болгова вернулась с XIV конгресса финно-угорских писателей, где представляла культуру нганасан. 15:26   На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.
15:21   Место под будущий храм освятили во вторник в Снежногорске – самом отдаленном районе Норильска. 15:07   Руководство города и Заполярного филиала "Норникеля" заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха.
13:12   Дни Таймыра и Эвенкии пройдут в Красноярске с 23 по 26 ноября. 13:09   Третий гидроагрегат запущен на Усть-Хантайской ГЭС. Кнопку пуска нажал руководитель блока энергетики «Норникеля» Оник Азнаурян.
11:53   Сегодня в Норильске открывается для движения очередная часть главной улицы.

 29 августа 2017 
18:16   Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России всемирного наследия ЮНЕСКО. 18:10   Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута.
18:03   Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября. 17:44   Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36   Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП. 17:11   Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38   Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку». 16:01   Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51   Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан. 12:37   Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
12:34   Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.

 28 августа 2017 
20:48   В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта.




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