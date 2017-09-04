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4 сентября 2017, 18:54



Арку жилого дома разрисовали в стиле русских сказок. Сегодня в Норильске завершается проект «Краски города»

В течение десяти дней команда художников-активистов и городская молодежь совместно трудились над новым арт-объектом. Теперь, проходя через арку жилого дома по ул. Завенягина 7, горожане попадут в «Тридевятое царство». На стенах арки их встретят ладьи, плывущие по глубокому синему морю, большой город с красочными резными теремами и яркое сказочное солнце. «Это уже не первый проект, который наша управляющая компания реализует совместно с Молодежным центром и его партнерами. Мы всегда поддерживаем креативные желания норильчан сделать любимый город красочнее и красивее. Поэтому эскиз работ был нами одобрен. Мы видели, с каким энтузиазмом ребята трудились. С помощью подобных ярких рисунков мы хотим напомнить горожанам о том, как важно соблюдать чистоту и порядок, а заодно эти сказочные иллюстрации украсят серый норильский дворик», - отметил генеральный директор УК «Город» Павел Беляков.

Просмотров:85 Арт-проект, подготовленный Норильским местным общественным фондом поддержки молодежи «Возможность» совместно с МБУ «Молодежный центр», вошел в число победителей городского конкурса социальных проектов среди СОНКО и был реализован инициативной группой при поддержке управляющей компании «Город».В течение десяти дней команда художников-активистов и городская молодежь совместно трудились над новым арт-объектом. Теперь, проходя через арку жилого дома по ул. Завенягина 7, горожане попадут в «Тридевятое царство». На стенах арки их встретят ладьи, плывущие по глубокому синему морю, большой город с красочными резными теремами и яркое сказочное солнце.«Это уже не первый проект, который наша управляющая компания реализует совместно с Молодежным центром и его партнерами. Мы всегда поддерживаем креативные желания норильчан сделать любимый город красочнее и красивее. Поэтому эскиз работ был нами одобрен. Мы видели, с каким энтузиазмом ребята трудились. С помощью подобных ярких рисунков мы хотим напомнить горожанам о том, как важно соблюдать чистоту и порядок, а заодно эти сказочные иллюстрации украсят серый норильский дворик», - отметил генеральный директор УК «Город» Павел Беляков.