Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2017, 11:40



Атомный ледокол «Сибирь», который будет проводить суда по Енисею, спустят на воду 22 сентября на Балтийском судозаводе в Санкт-Петербурге.

По контракту с ФГУП «Росатомфлот» Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: головной «Арктика» и два серийных судна – «Сибирь» и «Урал». Технический проект атомоходов разработан ЦКБ «Айсберг». Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Проект новых ледоколов предусматривает использование технологии двойной осадки для работы как в океане, так и на малых глубинах сибирских рек.

Просмотров:133 Это будет первый серийный атомный ледокол нового проекта, сообщает пресс-служба ООО «Балтийский завод – Судостроение». Первый серийный атомоход Сибирь» проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи заказчику под ключ - 2020 год.По контракту с ФГУП «Росатомфлот» Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: головной «Арктика» и два серийных судна – «Сибирь» и «Урал». Технический проект атомоходов разработан ЦКБ «Айсберг». Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Проект новых ледоколов предусматривает использование технологии двойной осадки для работы как в океане, так и на малых глубинах сибирских рек.