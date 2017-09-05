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5 сентября 2017, 13:05



Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло 3 сентября на озере Молодежном в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

На большой скорости снегоходы могут держаться на водной глади за счет аквапланирования. Спортсмены разгоняли снегоход на суше, затем на высокой скорости выезжали на озеро, где должны были показать лучшее время на водной трассе. Финишировали снова на берегу. В ходе соревнований соблюдались все меры безопасности, дежурили бригады экстренных служб. В состязаниях могли принимать участие только опытные спортсмены - члены спортивно-технических клубов Уренгоя, имеющие большой стаж управления снегоходом. Снегоходы на воде - грандиозное шоу, в рамках которого демонстрируются возможности водно-моторной техники, мастерство участников, а также приемы ее использования в экстремальных ситуациях. За шесть лет проведения соревнований никаких инцидентов не было, заверили в мэрии Уренгоя.

Просмотров:111 Это единственное официальное мероприятие такого рода, в котором приняли участие около 20 спортсменов. Его основная цель - дальнейшая популяризация и развитие технических видов спорта.На большой скорости снегоходы могут держаться на водной глади за счет аквапланирования. Спортсмены разгоняли снегоход на суше, затем на высокой скорости выезжали на озеро, где должны были показать лучшее время на водной трассе. Финишировали снова на берегу. В ходе соревнований соблюдались все меры безопасности, дежурили бригады экстренных служб.В состязаниях могли принимать участие только опытные спортсмены - члены спортивно-технических клубов Уренгоя, имеющие большой стаж управления снегоходом.Снегоходы на воде - грандиозное шоу, в рамках которого демонстрируются возможности водно-моторной техники, мастерство участников, а также приемы ее использования в экстремальных ситуациях. За шесть лет проведения соревнований никаких инцидентов не было, заверили в мэрии Уренгоя.