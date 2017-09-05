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5 сентября 2017, 13:11



Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ».



Просмотров:108 В младшую группу приглашают ребят в возрасте от 1 года 3 месяцев до 1 года 8 месяцев, в старшую – от 1 года 9 месяцев до 2,5 лет. На бесплатных и познавательных занятиях "больших и маленьких" ждет не только первое знакомство с книгой, но и комплекс развивающих упражнений, игр, а также детские тематические праздники. Дополнительно для родителей будут организованы консультации и встречи с различными специалистами. Занятия будут проводиться в библиотеке по адресу: проезд Котульского, 15, с октября по апрель два раза в неделю с 11.00 до 12.00. Записаться в группы можно до 30 сентября по телефону 22-55-04.