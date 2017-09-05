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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:27 В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров
16:11 Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска
14:55 В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены.
14:48 Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.
14:09 В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь».
13:49 Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
13:39 Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира.
13:15 До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.
13:11 Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ».
13:05 Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло 3 сентября на озере Молодежном в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
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