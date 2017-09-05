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5 сентября 2017, 13:15



До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.



Просмотров:118 Об этом сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской. В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. В начале апреля «Роснефть» приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины «Центрально-Ольгинская-1» на Хатангском лицензионном участке. Глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. В июне компания сообщила об открытии месторождения нефти в ходе бурения с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых. Объем ресурсного потенциала углеводородов компания не уточнила, но доля «Роснефти» превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.