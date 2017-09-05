Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2017, 13:39



Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира.

«Максим Цымбал за выход в финал проиграл спортсмену из Клина и стал третьим. Елизавета Демьяненко тоже проиграла за выход в финал, а затем – за третье место спортсменке из Санкт-Петербурга. В итоге у нас третье и пятое места. Это хороший результат. Надо учесть, что по объективным причинам ребята подошли к соревнованиям не на пике формы: во-первых, у них было сразу три перелета за день, во-вторых, в Ростове мы попали в сильную жару, было очень тяжело даже просто ходить, не то что выступать. Я видел, что они делали максимум возможного», - рассказал «Норильским новостям» Алексей Нуркенов, тренер спортсменов, тренер сборной России. После этого команда сразу из 11 спортсменов выехала на первенство России, послужившее отбором на первенство мира. Мужская тройка в составе Максима Цымбала, Александра Томачинского и Влада Кириченко стала обладателем командного серебра, девушки - Елизавета Демьяненко, Мария Тимофеева, Валентина Колпащикова – завоевали бронзу. Еще одну бронзу в личном зачете получил Максим Цымбал. «К сожалению, Валентина Колпащикова в личном зачете проиграла за третье место и стала пятой. Женя Сорокин также стал пятым», - прокомментировал итоги соревнований тренер ребят. В итоге тройка норильчан - Максим Цымбал, Александр Томачинский, Влад Кириченко - попали в основной состав сборной России, и уже 6 сентября вылетают на первый этап сборов в Сочи, после чего пройдут международные соревнования в Турции. По их итогам будет принято решение, кто будет представлять Россию на первенстве мира, которое пройдет в Испании. Спортсмены благодарят ДЮСШ, управление общего и дошкольного образования, а также Центр спортивной подготовки Красноярского края за финансовую помощь в выездах.

Просмотров:101 Поездка на эти соревнования стала итогом последовательных выступлений ребят. Так, еще в конце июля норильчане выезжали на спартакиаду школьников, где в каждой категории было представлено по два спортсмена от каждого из 16 федеральных округов.«Максим Цымбал за выход в финал проиграл спортсмену из Клина и стал третьим. Елизавета Демьяненко тоже проиграла за выход в финал, а затем – за третье место спортсменке из Санкт-Петербурга. В итоге у нас третье и пятое места. Это хороший результат. Надо учесть, что по объективным причинам ребята подошли к соревнованиям не на пике формы: во-первых, у них было сразу три перелета за день, во-вторых, в Ростове мы попали в сильную жару, было очень тяжело даже просто ходить, не то что выступать. Я видел, что они делали максимум возможного», - рассказал «Норильским новостям» Алексей Нуркенов, тренер спортсменов, тренер сборной России.После этого команда сразу из 11 спортсменов выехала на первенство России, послужившее отбором на первенство мира. Мужская тройка в составе Максима Цымбала, Александра Томачинского и Влада Кириченко стала обладателем командного серебра, девушки - Елизавета Демьяненко, Мария Тимофеева, Валентина Колпащикова – завоевали бронзу. Еще одну бронзу в личном зачете получил Максим Цымбал.«К сожалению, Валентина Колпащикова в личном зачете проиграла за третье место и стала пятой. Женя Сорокин также стал пятым», - прокомментировал итоги соревнований тренер ребят.В итоге тройка норильчан - Максим Цымбал, Александр Томачинский, Влад Кириченко - попали в основной состав сборной России, и уже 6 сентября вылетают на первый этап сборов в Сочи, после чего пройдут международные соревнования в Турции. По их итогам будет принято решение, кто будет представлять Россию на первенстве мира, которое пройдет в Испании.Спортсмены благодарят ДЮСШ, управление общего и дошкольного образования, а также Центр спортивной подготовки Красноярского края за финансовую помощь в выездах.