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5 сентября 2017, 13:49



Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».

Главное достоинство новой установки - более низкое потребление электроэнергии и оборотной воды. В компании предполагают, что экономический эффект от внедрения новейших технологий может составить до 100 млн рублей в год, сообщает ТАСС. Установка предназначена для выработки и снабжения производственных подразделений компании газообразным и жидким кислородом и азотом. Эти компоненты применяются в Кольской ГМК при производстве продукции в металлургическом и рафинировочном цехах, в отделении карбонильного никеля цеха электролиза никеля, а также в плавильном цехе в поселке Никель, куда жидкий кислород и азот доставляют автотранспортом. Проектная мощность установки покрывает все потребности Кольской ГМК в этих энергоносителях.

Просмотров:103 На Кольской ГМК введена в эксплуатацию современная воздухоразделительная установка (ВРУ) с компрессорным оборудованием немецкой компании Linde AG. Этот важнейший инвестиционный проект «Норникеля» стоимостью 1,6 млрд рублей позволит Кольской ГМК существенно снизить эксплуатационные затраты при производстве продуктов разделения воздуха, широко применяемых в технологической цепочке выпуска цветных металлов.Главное достоинство новой установки - более низкое потребление электроэнергии и оборотной воды. В компании предполагают, что экономический эффект от внедрения новейших технологий может составить до 100 млн рублей в год, сообщает ТАСС.Установка предназначена для выработки и снабжения производственных подразделений компании газообразным и жидким кислородом и азотом. Эти компоненты применяются в Кольской ГМК при производстве продукции в металлургическом и рафинировочном цехах, в отделении карбонильного никеля цеха электролиза никеля, а также в плавильном цехе в поселке Никель, куда жидкий кислород и азот доставляют автотранспортом. Проектная мощность установки покрывает все потребности Кольской ГМК в этих энергоносителях.