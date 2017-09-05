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5 сентября 2017, 14:09



В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь».

В рамках проекта трудоустроенные инвалиды помогают маломобильным гражданам при посещении медицинских учреждений. Средства гранта направлены на оснащение рабочих мест: приобретение оргтехники, камер видеонаблюдения и кнопок вызова сотрудника. Администрация города в свою очередь возмещает затраты работодателя (общественной организации) на выплату заработной платы гражданам. Также трудоустроенные получают материальную поддержку со стороны службы занятости. С начала года на этих рабочих местах временно были заняты 28 человек. Центр занятости населения Норильска заключил договор с местной организацией Всероссийского общества инвалидов по трудоустройству горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Просмотров:131 Норильская организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) победила в конкурсе в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ «Норникеля», получив грант на реализацию проекта «Взаимопомощь». Проект направлен на улучшение ситуации с занятостью инвалидов. В этой связи в 2017 году для граждан с ограничениями по здоровью создано шесть временных рабочих мест на базе травмпункта, межрайонной поликлиники № 1, межрайонной детской больницы.В рамках проекта трудоустроенные инвалиды помогают маломобильным гражданам при посещении медицинских учреждений. Средства гранта направлены на оснащение рабочих мест: приобретение оргтехники, камер видеонаблюдения и кнопок вызова сотрудника.Администрация города в свою очередь возмещает затраты работодателя (общественной организации) на выплату заработной платы гражданам. Также трудоустроенные получают материальную поддержку со стороны службы занятости. С начала года на этих рабочих местах временно были заняты 28 человек. Центр занятости населения Норильска заключил договор с местной организацией Всероссийского общества инвалидов по трудоустройству горожан с ограниченными возможностями здоровья.