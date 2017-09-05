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5 сентября 2017, 14:48



Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.

Классы оборудованы необходимым инвентарем и учебными наглядными материалами. В ближайшее время планируется дооснастить кабинеты интерактивными досками и проекторами, что позволит учителям использовать самые современные методы обучения. В военном ведомстве рассказали, что в школе обучаются более 80 детей, в основном представители малочисленных народов севера России. В День знаний, 1 сентября, 14 учеников школы были приняты в юнармейцы самым северным штабом движения "Юнармия", который расположен в поселке Волочанка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. При помощи Минобороны России северные юнармейцы были обеспечены формой и снаряжением. Для организации занятий по строевой и начальной военной подготовке учебный класс юнармейского движения обеспечен макетами современного вооружения.

Просмотров:94 Учебные классы Русского географического общества (РГО) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» открыты в таймырской школе при содействии Минобороны РФ.Классы оборудованы необходимым инвентарем и учебными наглядными материалами. В ближайшее время планируется дооснастить кабинеты интерактивными досками и проекторами, что позволит учителям использовать самые современные методы обучения. В военном ведомстве рассказали, что в школе обучаются более 80 детей, в основном представители малочисленных народов севера России.В День знаний, 1 сентября, 14 учеников школы были приняты в юнармейцы самым северным штабом движения "Юнармия", который расположен в поселке Волочанка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.При помощи Минобороны России северные юнармейцы были обеспечены формой и снаряжением. Для организации занятий по строевой и начальной военной подготовке учебный класс юнармейского движения обеспечен макетами современного вооружения.