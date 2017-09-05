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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
5 сентября 2017, 14:48

Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.


Учебные классы Русского географического общества (РГО) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» открыты в таймырской школе при содействии Минобороны РФ.
Классы оборудованы необходимым инвентарем и учебными наглядными материалами. В ближайшее время планируется дооснастить кабинеты интерактивными досками и проекторами, что позволит учителям использовать самые современные методы обучения. В военном ведомстве рассказали, что в школе обучаются более 80 детей, в основном представители малочисленных народов севера России.
В День знаний, 1 сентября, 14 учеников школы были приняты в юнармейцы самым северным штабом движения "Юнармия", который расположен в поселке Волочанка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
При помощи Минобороны России северные юнармейцы были обеспечены формой и снаряжением. Для организации занятий по строевой и начальной военной подготовке учебный класс юнармейского движения обеспечен макетами современного вооружения.

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    Список новостей

 5 сентября 2017 
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14:09   В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь». 13:49   Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
13:39   Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира. 13:15   До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.
13:11   Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ». 13:05   Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло 3 сентября на озере Молодежном в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
11:40   Атомный ледокол «Сибирь», который будет проводить суда по Енисею, спустят на воду 22 сентября на Балтийском судозаводе в Санкт-Петербурге.

 4 сентября 2017 
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17:48   Медь и никель подорожали. 17:14   В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.
16:38   В одном из дворов Норильска появился первый сад камней. 16:15   Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.
16:00   В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг. 15:34   Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Норильске и первым делом проинспектировал строительство перинатального центра.
14:56   Боксер из Норильска имеет шанс попасть в олимпийскую сборную. Воспитанник норильской школы Андрей Косенков стал серебряным призером международного турнира. 14:43   На выходных подвели итоги чемпионата и первенства Норильска по футболу.
14:23   В Норильске воспитанникам социального приюта КСЦОН устроили в День знаний настоящий праздник. 13:19   В норильских школах автоинспекторы проводят встречи с родителями.

 2 сентября 2017 
10:30   Енисейское пароходство оснащает баржи светосигнальным оборудованием. 10:22   В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники.

 1 сентября 2017 
07:40   С 1 сентября питание учащихся в школах Норильска переводятт на безналичную систему оплаты 07:30   Сегодня во всех школах Норильска пройдут «уроки Компании». Каждый первоклссник получит от «Норникеля» набор с «Книгой о том, как металлы построили города»
07:18   20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов 07:16   Сегодня во всех школах прозвенит первый звонок. В день знаний в норильские школы отправляется 23 500 детей
07:12   Услышь ближнего своего. Сегодня мусульмане Норильска, как и все их единоверцы по всему миру отмечают праздник священного жертвоприношения Курбан-байрам

 31 августа 2017 
15:38   «Школьная пора». Выставка, посвященная жизни советских школьников Норильска 50-90-х годов прошлого века, откроется 1 сентября в Талнахском филиале музея Норильска. 15:13   Концепцию развития домашнего оленеводства на территории Таймыра оценили на международном уровне.
14:56   Транспортная полиция задержала на Енисее браконьеров, выловивших более 1,5 тонны рыбы осетровых пород. 14:32   «Норникель» потратит около 4 млрд рублей на оснащение Быстринского ГОКа. До конца года комбинат получит 30 единиц современной горной и вспомогательной техники.
14:21   Безопасность в городе во время празднования Дня знаний обеспечат сотрудники полиции и частных охранных предприятий.

 30 августа 2017 
18:20   Норильские начальники споют на «Планерке». 17:57   Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».
17:48   117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику. 17:13   Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.
16:50   В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве. 16:36   Возвращение на родину. Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова.
16:04   Норильчанка Валерия Болгова вернулась с XIV конгресса финно-угорских писателей, где представляла культуру нганасан. 15:26   На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.
15:21   Место под будущий храм освятили во вторник в Снежногорске – самом отдаленном районе Норильска. 15:07   Руководство города и Заполярного филиала "Норникеля" заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха.
13:12   Дни Таймыра и Эвенкии пройдут в Красноярске с 23 по 26 ноября. 13:09   Третий гидроагрегат запущен на Усть-Хантайской ГЭС. Кнопку пуска нажал руководитель блока энергетики «Норникеля» Оник Азнаурян.
11:53   Сегодня в Норильске открывается для движения очередная часть главной улицы.

 29 августа 2017 
18:16   Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России всемирного наследия ЮНЕСКО.




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