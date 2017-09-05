Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2017, 14:55



В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены.

По предварительной версии следствия, 2 сентября 2017 года в вечернее время подозреваемый, увидев в окно мужчину, с которым в последнее время проживала его экс-сожительница, взял нож и нанес ему смертельное ранение. Задержанный пояснил, что был категорически против того, чтобы погибший, ранее неоднократно судимый, воспитывал его малолетнюю дочь. Об этом он якобы неоднократно говорил бывшей гражданской супруге, но она проигнорировала его мнение, и тогда он решил убить его. В настоящее время перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:114 2 сентября 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного жилого дома обнаружено тело 37-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца. По данному факту следственным комитетом РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.По предварительной версии следствия, 2 сентября 2017 года в вечернее время подозреваемый, увидев в окно мужчину, с которым в последнее время проживала его экс-сожительница, взял нож и нанес ему смертельное ранение. Задержанный пояснил, что был категорически против того, чтобы погибший, ранее неоднократно судимый, воспитывал его малолетнюю дочь. Об этом он якобы неоднократно говорил бывшей гражданской супруге, но она проигнорировала его мнение, и тогда он решил убить его.В настоящее время перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.