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5 сентября 2017, 16:11



Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска.

В этот период авиакомпания NordStar будет выполнять прямые рейсы из Норильска по популярным круглогодичным направлениям. Рейсы в Красноярск и Москву будут традиционно выполняться ежедневно, в Санкт-Петербург - по понедельникам и четвергам, в Сочи, Уфу и Абакан - по пятницам, в Екатеринбург и Ростов-на-Дону - по четвергам, в Новосибирск - по средам и субботам, в Краснодар - по средам. Также жители Норильска смогут вылететь в Минеральные Воды, Махачкалу и Сочи ежедневно удобными трансферными рейсами через московский аэропорт Домодедово. Билеты на период зимнего расписания доступны на сайте авиакомпании www.nordstar.ru и в билетных агентствах.

Просмотров:101 Зимнее расписание будет действовать с 29 октября 2017 г. до 25 марта 2018 г.В этот период авиакомпания NordStar будет выполнять прямые рейсы из Норильска по популярным круглогодичным направлениям. Рейсы в Красноярск и Москву будут традиционно выполняться ежедневно, в Санкт-Петербург - по понедельникам и четвергам, в Сочи, Уфу и Абакан - по пятницам, в Екатеринбург и Ростов-на-Дону - по четвергам, в Новосибирск - по средам и субботам, в Краснодар - по средам.Также жители Норильска смогут вылететь в Минеральные Воды, Махачкалу и Сочи ежедневно удобными трансферными рейсами через московский аэропорт Домодедово.Билеты на период зимнего расписания доступны на сайте авиакомпании www.nordstar.ru и в билетных агентствах.