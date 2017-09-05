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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:01 Сегодня - международный день благотворительности. В Норильске благотворительность проявляется в реальных делах и поступках реальных людей и коллективов
17:28 В Духовно-просветительском центре Норильской епархии продолжается благотворительная акция «Помоги пойти учиться»
17:25 Новые службы, новые школы. После капитального ремонта Норильского кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» обновился не только интерьер
17:02 Медицинские полисы, которые ранее норильчане получали от "РОСНО-МС", теперь будет выдавать "ВТБ Медицинское страхование".
16:27 В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров.
16:11 Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска.
14:55 В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены.
14:48 Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.
14:09 В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь».
13:49 Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
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