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5 сентября 2017, 16:27



В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров

Установлено, что преступная организация действовала на территории Красноярского края и других регионов России в период с сентября 2013 года по июль 2015 года до пресечения их деятельности сотрудниками наркоконтроля. Обвиняемые принимали активное участие в деятельности интернет-магазина, через который незаконно распространяли в особо крупных размерах на территории края и других городов России синтетические наркотики, которые приобретались контрабандным путем в Китайской Народной Республике. Несмотря на высокую степень конспирации функционирования преступной организации, органам полиции удалось зафиксировать и пресечь ее преступную деятельность, доказать причастность ее членов к совершению ряда особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяты наркотики стоимостью в десятки миллионов рублей. Добытые органом следствия доказательства признаны заместителем прокурора края достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Просмотров:16 Заместителем прокурора Красноярского края утверждено обвинительное заключение в отношении 8 лиц, являвшихся руководителями и участниками преступного сообщества, в том числе бывшего сотрудника наркоконтроля края, сообщается на официальном сайте прокуратуры края.Установлено, что преступная организация действовала на территории Красноярского края и других регионов России в период с сентября 2013 года по июль 2015 года до пресечения их деятельности сотрудниками наркоконтроля.Обвиняемые принимали активное участие в деятельности интернет-магазина, через который незаконно распространяли в особо крупных размерах на территории края и других городов России синтетические наркотики, которые приобретались контрабандным путем в Китайской Народной Республике.Несмотря на высокую степень конспирации функционирования преступной организации, органам полиции удалось зафиксировать и пресечь ее преступную деятельность, доказать причастность ее членов к совершению ряда особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяты наркотики стоимостью в десятки миллионов рублей.Добытые органом следствия доказательства признаны заместителем прокурора края достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.