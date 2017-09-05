Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 сентября 2017, 17:02



Медицинские полисы, которые ранее норильчане получали от "РОСНО-МС", теперь будет выдавать "ВТБ Медицинское страхование".

Ранее выданные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) ОАО «РОСНО-МС» действительны: смена наименования не повлечет никаких изменений и гарантирует исполнение компанией всех ранее взятых на себя обязательств. Ранее выданные полисы ОМС от ОАО «РОСНО-МС» действительны на всей территории Российской Федерации и замены не требуют, сообщили в компании.

Просмотров:192 «Переименование ОАО «РОСНО-МС» в ООО "ВТБ МС" связано с предстоящим объединением медицинских компаний группы "ВТБ Страхование": ОАО «РОСНО-МС» и ООО "ВТБ Медицина", после чего объединенная компания станет безусловным лидером рынка обязательного медицинского страхования России. С приходом в ОАО «РОСНО-МС» нового акционера – "ВТБ Страхование" – компания вышла на новый виток своего развития, а ее клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию еще большей стабильности и уверенности», - прокомментировала новость генеральный директор "ВТБ Медицинское страхование" Нина Галаничева.Ранее выданные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) ОАО «РОСНО-МС» действительны: смена наименования не повлечет никаких изменений и гарантирует исполнение компанией всех ранее взятых на себя обязательств.Ранее выданные полисы ОМС от ОАО «РОСНО-МС» действительны на всей территории Российской Федерации и замены не требуют, сообщили в компании.