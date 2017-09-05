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5 сентября 2017, 17:25



Новые службы, новые школы. После капитального ремонта Норильского кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» обновился не только интерьер

По просьбам верующих Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с начала осени благословил в норильских храмах по воскресным дням и в православные праздники служить три Божественные литургии. В храме Рождества Иоанна Предтечи на ул. Пушкина, 11, (малая крестильная церковь за собором) служба начинается в 6-30 утра. В Свято-Владимирском храме на ул. Бегичева, 9, - в 8 часов утра. В Свято-Скорбященском соборе - в 9 часов утра. С 3 сентября 2017 года по благословению Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского в Духовно-просветительском Центре Норильской епархии начали работу молодежные библейские курсы по изучению текстов Священного Писания. На первом вводном занятии учащиеся курсов познакомились, рассказали о себе и изучили основные термины и вопросы введения в Библеистику. По вопросу участия и записи на курсы можно обратиться к преподавателю диакону Димитрию Прохорову. Запись и справки по телефону епархиального Отдела по делам молодежи 8-913-167-87-63. Занятия будут проходить по средам. Начало занятий в 18-30. Воскресная же школа для маленьких норильчан начнет работать при Свято-Скорбященском соборе в октябре.

Просмотров:178 При финансовой поддержке "Норникеля" проведены необходимые летние работы по замене коммуникаций и окон, побелка сводов и стен. В главном храме Норильской епархии стало и тепле, и светлее. На втором этаже Свято-Скорбященского собора организована по воскресным дням работа трапезной.По просьбам верующих Епископ Норильский и Туруханский Агафангел с начала осени благословил в норильских храмах по воскресным дням и в православные праздники служить три Божественные литургии.В храме Рождества Иоанна Предтечи на ул. Пушкина, 11, (малая крестильная церковь за собором) служба начинается в 6-30 утра. В Свято-Владимирском храме на ул. Бегичева, 9, - в 8 часов утра. В Свято-Скорбященском соборе - в 9 часов утра.С 3 сентября 2017 года по благословению Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского в Духовно-просветительском Центре Норильской епархии начали работу молодежные библейские курсы по изучению текстов Священного Писания.На первом вводном занятии учащиеся курсов познакомились, рассказали о себе и изучили основные термины и вопросы введения в Библеистику. По вопросу участия и записи на курсы можно обратиться к преподавателю диакону Димитрию Прохорову. Запись и справки по телефону епархиального Отдела по делам молодежи 8-913-167-87-63.Занятия будут проходить по средам. Начало занятий в 18-30.Воскресная же школа для маленьких норильчан начнет работать при Свято-Скорбященском соборе в октябре.