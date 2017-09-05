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5 сентября 2017, 17:28



В Духовно-просветительском центре Норильской епархии продолжается благотворительная акция «Помоги пойти учиться»



Просмотров:165 Каждый может помочь малообеспеченным и многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году. В притворе Свято-Скорбященского собора установлен специальный короб, в котором можно оставить ручки, карандаши, тетради и другие школьно-письменные и канцелярские принадлежности. Акция продлится до 30 сентября.