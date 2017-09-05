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5 сентября 2017, 18:01



Сегодня - международный день благотворительности. В Норильске благотворительность проявляется в реальных делах и поступках реальных людей и коллективов

«Количество просителей и количество благотворителей в нашем городе не всегда совпадает», - считает оператор телефона милосердия, организованного при поддержке «Норникеля» и созданного организацией «Центр милосердия города Норильска» Серафима Пархоменко. «За три полных года существования, по телефону 400-112 мы приняли от норильчан более шести с половиной тысяч звонков от одиноких и немощных, от попавших в непростую жизненную ситуацию горожан. Люди нуждаются в одежде, крове, транспортировке, психологической и юридической помощи, а иногда даже в тарелке горячего супа. Кому-то помогаем своими силами и силами волонтеров, другим подсказываем, куда обратиться», рассказала оператор телефона милосердия. Организаций, куда как в распределительный центр, направляют людей в Центре милосердия, недостаточно, но они есть. Это управление социальной политики; благотворительный фонд «Территория добра»; частный фонд сождействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица»; социальная гостиница и отделение срочной социальной помощи муниципального центра КЦСОН; центр семьи «Норильский» на Мира, 2; центры реабилитации и адаптации «Новая жизнь», «Второе дыхание»; центр социальной поддержки «Возрождение» на Озерной, 11, предоставляющее временное убежище, кров и питание. В списке благотворителей, спонсоров и миссионеров телефона милосердия - десятки неравнодушных норильчан, - как правило, они не хотят, чтобы их имена называли. По словам начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светланы Рубашкиной, за последние годы благотворительность в Норильске приобрела ощутимые масштабы. К значительным благотворительным средствам, которые вкладывает в социальную инфраструктуру и развитие местного сообщества градообразующее предприятие, добавилась энергия и инициатива жителей. Активная частная благотворительность, проявляющаяся в личных пожертвованиях, в волонтерском труде, в организации социальных акций, уже никого не удивляет. Большую роль в продвижении благотворительных ценностей в Норильске играют некоммерческие и муниципальные организации. Очень значимую поддержку укреплению благотворительного движения оказывает местная власть. «Уникальным норильским явлением, на мой взгляд, является скорость, с которой приживаются и тиражируются новые благотворительные технологии. Благодаря этому всего за три года город пришел к устойчивому развитию массовой благотворительности. Для включения жителей в благотворительную сферу инициаторами благотворительной активности используются яркие необычные форматы, современные средства коммуникации и инструменты для сбора пожертвований (теперь пожертвования в адрес городских благотворительных организаций можно делать через банкоматы, смс-сообщения, Интернет. Местное сообщество Норильска характеризует стремление формировать современные традиции городской благотворительности. Жители с желанием откликаются на благотворительные инициативы «Норникеля» и городских благотворительных организаций, получают удовольствие от участия в социальных акциях, сами становятся их инициаторами. Поэтому для дальнейшего развития благотворительности в городе есть мощный ресурс и широкая перспектива», - отметила Светлана Александровна.

Просмотров:239 Данное направление в городе развивается благодаря общественным инициативам, созданию местных некоммерческих организаций, а также солидной и активной помощи «Норникеля», год от года, начиная с 2013-го, распространяющего на территории НПР свои благотворительные программы: «Мир новых возможностей», «Комбинат добра», движения корпоративных волонтеров с их «Больничными клоунами», проектами «Давай дружить» для детей-инвалидов и их семей и прочие начинания.«Количество просителей и количество благотворителей в нашем городе не всегда совпадает», - считает оператор телефона милосердия, организованного при поддержке «Норникеля» и созданного организацией «Центр милосердия города Норильска» Серафима Пархоменко. «За три полных года существования, по телефону 400-112 мы приняли от норильчан более шести с половиной тысяч звонков от одиноких и немощных, от попавших в непростую жизненную ситуацию горожан. Люди нуждаются в одежде, крове, транспортировке, психологической и юридической помощи, а иногда даже в тарелке горячего супа. Кому-то помогаем своими силами и силами волонтеров, другим подсказываем, куда обратиться», рассказала оператор телефона милосердия.Организаций, куда как в распределительный центр, направляют людей в Центре милосердия, недостаточно, но они есть. Это управление социальной политики; благотворительный фонд «Территория добра»; частный фонд сождействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица»; социальная гостиница и отделение срочной социальной помощи муниципального центра КЦСОН; центр семьи «Норильский» на Мира, 2; центры реабилитации и адаптации «Новая жизнь», «Второе дыхание»; центр социальной поддержки «Возрождение» на Озерной, 11, предоставляющее временное убежище, кров и питание.В списке благотворителей, спонсоров и миссионеров телефона милосердия - десятки неравнодушных норильчан, - как правило, они не хотят, чтобы их имена называли.По словам начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светланы Рубашкиной, за последние годы благотворительность в Норильске приобрела ощутимые масштабы. К значительным благотворительным средствам, которые вкладывает в социальную инфраструктуру и развитие местного сообщества градообразующее предприятие, добавилась энергия и инициатива жителей. Активная частная благотворительность, проявляющаяся в личных пожертвованиях, в волонтерском труде, в организации социальных акций, уже никого не удивляет. Большую роль в продвижении благотворительных ценностей в Норильске играют некоммерческие и муниципальные организации. Очень значимую поддержку укреплению благотворительного движения оказывает местная власть. «Уникальным норильским явлением, на мой взгляд, является скорость, с которой приживаются и тиражируются новые благотворительные технологии. Благодаря этому всего за три года город пришел к устойчивому развитию массовой благотворительности. Для включения жителей в благотворительную сферу инициаторами благотворительной активности используются яркие необычные форматы, современные средства коммуникации и инструменты для сбора пожертвований (теперь пожертвования в адрес городских благотворительных организаций можно делать через банкоматы, смс-сообщения, Интернет. Местное сообщество Норильска характеризует стремление формировать современные традиции городской благотворительности. Жители с желанием откликаются на благотворительные инициативы «Норникеля» и городских благотворительных организаций, получают удовольствие от участия в социальных акциях, сами становятся их инициаторами. Поэтому для дальнейшего развития благотворительности в городе есть мощный ресурс и широкая перспектива», - отметила Светлана Александровна.