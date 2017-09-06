Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 сентября 2017, 10:55



В Норильске полицейские провели «урок мужества».

В завершении встречи Ольга Курунина ответила школьникам на все интересующие их вопросы и поздравила их с началом нового учебного года, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:140 Традиционно в начале нового учебного года стражи порядка проводят целенаправленную работу по информированию подрастающего поколения о том, как не попасть в трудные ситуации, связанные с нарушением закона. Начальник отдела по делам несовершеннолетних подполковник полиции Ольга Курунина рассказала старшеклассникам о проводимой работе МВД по профилактике терроризма и экстремизма. Офицер полиции рассказала, как обезопасить себя и что делать в экстренных ситуациях, а также затронула тему социальных сетей.В завершении встречи Ольга Курунина ответила школьникам на все интересующие их вопросы и поздравила их с началом нового учебного года, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.