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6 сентября 2017, 11:06



Решить проблему нехватки врачей в Норильске поможет федеральная программа «Арктический доктор». С инициативой в правительство РФ вышла Мурманская область.

Собственные меры поддержки врачей существуют и в других арктических регионах. Но, по мнению экспертов, суммы слишком маленькие, чтобы действительно привлечь специалистов. Так, в Мурманской области, где не хватает более 630 врачей, вновь прибывших специалистов ждет всего 150 тыс. рублей. По данным минздрава Коми, специалисты дефицитных специальностей могут претендовать на единовременную компенсационную выплату в 100 тыс. рублей. В Архангельской области молодым врачам единовременно выплачивают 50 тыс. рублей за обязательство отработать не менее трех лет в амбулаторно-поликлиническом звене. «Арктический доктор», если его по замыслу мурманчан удастся внедрить взамен действующей программы «Земский доктор», должен решить проблему дефицита кадров за счет привлечения специалистов из регионов. Для этого им должны выплачивать поэтапные компенсационные выплаты в общей сумме порядка 2 млн рублей. При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум на пять лет. Сейчас предложение направлено в правительство РФ на рассмотрение.

Просмотров:162 Необходимость в подобной программе вызвана тем, что на Крайнем Севере особенно остро стоит вопрос дефицита медкадров. Так, в Норильске потребность во врачах-специалистах составляет более 500 человек. При этом в рамках целевой программы по привлечению специалистов на территорию за год приезжают немногим более 30.Собственные меры поддержки врачей существуют и в других арктических регионах. Но, по мнению экспертов, суммы слишком маленькие, чтобы действительно привлечь специалистов. Так, в Мурманской области, где не хватает более 630 врачей, вновь прибывших специалистов ждет всего 150 тыс. рублей. По данным минздрава Коми, специалисты дефицитных специальностей могут претендовать на единовременную компенсационную выплату в 100 тыс. рублей. В Архангельской области молодым врачам единовременно выплачивают 50 тыс. рублей за обязательство отработать не менее трех лет в амбулаторно-поликлиническом звене.«Арктический доктор», если его по замыслу мурманчан удастся внедрить взамен действующей программы «Земский доктор», должен решить проблему дефицита кадров за счет привлечения специалистов из регионов. Для этого им должны выплачивать поэтапные компенсационные выплаты в общей сумме порядка 2 млн рублей. При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум на пять лет. Сейчас предложение направлено в правительство РФ на рассмотрение.