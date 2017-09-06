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6 сентября 2017, 13:21



Месяц был насыщен ремонтами оборудования. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за август.

На медном заводе в первой декаде августа завершили ремонт печи Ванюкова, который начался еще в июле и продолжался 10 дней, а также семисуточный ремонт анодной печи № 3. В последних числах месяца был проведен комплексный ремонт с остановкой шахты рудника «Заполярный» и Норильской обогатительной фабрики. Здесь был выполнен большой объем работ по ремонту конвейерного транспорта цепочки переработки вкрапленных руд, дробильного и флотационного оборудования НОФ. На исходе августа начат большой ремонт клинкерной линии цементного завода, который планируется проводить около 33 суток – будут отремонтированы основные агрегаты, а также вращающаяся печь и сырьевая мельница. В минерально-сырьевом комплексе Заполярного филиала с 1 сентября начаты продолжительные работы по модернизации северной подъемной машины скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». Работа ствола остановлена как минимум на 7 месяцев, до весны будущего года оборудование здесь будут полностью заменено.

Просмотров:155 В августе в технологической схеме Талнахская обогатительная фабрика – Надеждинский металлургический завод был проведен пятисуточный комплексный ремонт. В эту пятидневку была отремонтирована мельница ТОФ - заменено 120 метров футеровки барабана, 32 элемента на торце разгрузки мельницы, конвейерный транспорт и некоторые другие узлы. В поле деятельности ремонтников попала система оборотного водоснабжения фабрики, тракты рудопередачи, дробильное оборудование. Ремонтные работы были проведены также в плавильном цехе НМЗ, на заходных трактах отремонтирован свод печи ПВП-1, проведена очистка и ремонт основных узлов грануляционных бассейнов обеих линий и западной системы оборотного водоснабжения.На медном заводе в первой декаде августа завершили ремонт печи Ванюкова, который начался еще в июле и продолжался 10 дней, а также семисуточный ремонт анодной печи № 3.В последних числах месяца был проведен комплексный ремонт с остановкой шахты рудника «Заполярный» и Норильской обогатительной фабрики. Здесь был выполнен большой объем работ по ремонту конвейерного транспорта цепочки переработки вкрапленных руд, дробильного и флотационного оборудования НОФ.На исходе августа начат большой ремонт клинкерной линии цементного завода, который планируется проводить около 33 суток – будут отремонтированы основные агрегаты, а также вращающаяся печь и сырьевая мельница.В минерально-сырьевом комплексе Заполярного филиала с 1 сентября начаты продолжительные работы по модернизации северной подъемной машины скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». Работа ствола остановлена как минимум на 7 месяцев, до весны будущего года оборудование здесь будут полностью заменено.