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6 сентября 2017, 13:35



Определены победители турнира по боулингу на приз главы города Норильска среди муниципальных служащих.

Соревнования, в которых приняла участие 21 команда, проходили в три этапа. 3 сентября были выявлены победители и призеры в командном и личном первенстве. В третий тур, финал соревнований по боулингу вышли 8 команд, медальные места распределились следующим образом. В командном первенстве: 1-е место - команда правового управления; 2-е место - команда управления экономики, планирования и экономического развития; 3-е место - команда управления по спорту. В личном зачете среди женщин: 1-е место - Ирина Синякова; 2-е место - Ирина Денисова; 3-е место - Наталья Адаева. В личном зачете среди мужчин: 1-е место - Владимир Тимохин; 2-е место - Владимир Гаврицков; 3-е место - Александр Суровцев.

Просмотров:142 С 25 августа по 3 сентября в боулинг-клубе ТД «Медведь» проходил VIII традиционный турнир по боулингу на приз главы города Норильска среди команд муниципальных служащих администрации Норильска.Соревнования, в которых приняла участие 21 команда, проходили в три этапа. 3 сентября были выявлены победители и призеры в командном и личном первенстве. В третий тур, финал соревнований по боулингу вышли 8 команд, медальные места распределились следующим образом.В командном первенстве:1-е место - команда правового управления;2-е место - команда управления экономики, планирования и экономического развития;3-е место - команда управления по спорту.В личном зачете среди женщин:1-е место - Ирина Синякова;2-е место - Ирина Денисова;3-е место - Наталья Адаева.В личном зачете среди мужчин:1-е место - Владимир Тимохин;2-е место - Владимир Гаврицков;3-е место - Александр Суровцев.