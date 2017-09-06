Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 сентября 2017, 13:36



На спортивной трассе «Река Щучья» состоялись соревнования города Норильска по мини-мотокроссу и мотокроссу.

Кросс эндуро: 1-е место - Сергей Грищенко; 2-е место - Сергей Савинов; 3-е место Денис Дорошенко. Питбайк PRO: 1-е место - Сергей Грищенко; 2-е место - Александр Татарин; 3-е место - Сергей Савинов. Дети: 1-е место - Даниил Игнатьев (14 лет); 2-е место - Дмитрий Шкондин (12 лет); 3-е место - Женева Лисовая (14 лет).

Просмотров:137 Соревнования проходили на трассе с установленным искусственным препятствием (трамплины) по трем классам (кросс эндуро, питбайк PRO, дети). Состоялось три заезда, каждый по 10 минут. Из 18 участников сразу пятеро - дети в возрасте от 10 до 14 лет. Итоги соревнований определились следующим образом.Кросс эндуро:1-е место - Сергей Грищенко;2-е место - Сергей Савинов;3-е место Денис Дорошенко.Питбайк PRO:1-е место - Сергей Грищенко;2-е место - Александр Татарин;3-е место - Сергей Савинов.Дети:1-е место - Даниил Игнатьев (14 лет);2-е место - Дмитрий Шкондин (12 лет);3-е место - Женева Лисовая (14 лет).